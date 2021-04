Alibaba condamné à une amende de 2,78 milliards de dollars pour comportements monopolistiques en Chine – WWD

SHANGHAI–Alibaba, le plus grand opérateur de commerce électronique de Chine, a été condamné à une amende de 18,23 milliards de renminbi, soit 2,78 milliards de dollars, par l’Administration d’État chinoise pour la réglementation du marché pour des comportements monopolistiques, ont déclaré samedi matin les médias d’État chinois, et a reçu l’ordre de «mettre fin à son comportement illégal».

La pénalité a été calculée en déduisant 4% du chiffre d’affaires 2019 du groupe, qui s’élevait à 455,712 milliards de renminbi. Il s’agit de l’une des sanctions les plus importantes jamais imposées par les régulateurs chinois, dépassant la sanction antitrust de 975 millions de dollars que le gouvernement chinois a imposée au fabricant de puces américain Qualcomm en 2015.

L’Administration d’État chinoise pour la régulation du marché a constaté que depuis 2015, le groupe Alibaba avait abusé de sa position dominante en imposant des exigences «choisir un sur deux» aux commerçants sur ses plates-formes, dont Tmall. Selon son enquête, Alibaba interdit aux commerçants d’ouvrir des magasins ou de participer à des activités promotionnelles sur d’autres plates-formes concurrentes, d’adopter des incitations, des sanctions et d’utiliser des moyens technologiques tels que le big data et des algorithmes pour assurer sa position de leader sur le marché.

Le rapport a déclaré qu’Alibaba «excluait et restreignait la concurrence sur le marché des services de plate-forme de vente au détail en ligne en Chine, entravait la libre circulation des biens et services et des éléments de ressources, affectait le développement innovant de l’économie des plates-formes, violait les droits et intérêts légitimes de marchands sur la plate-forme et nui aux intérêts des consommateurs. »

Au cours des années passées, JD.com, un rival d’Alibaba, s’est plaint d’un comportement anticoncurrentiel et a déclaré que les marques avaient été contraintes de quitter leur plate-forme par la plus grande entreprise.

Les autorités ont demandé à Alibaba de rectifier les pratiques de l’entreprise et de soumettre un rapport d’auto-examen de conformité à l’administration d’État chargée de la réglementation du marché pendant trois années consécutives.

Dans une lettre publiée sur son site Web, Alibaba a répondu: «Nous acceptons la sanction avec sincérité et nous assurerons notre respect avec détermination. Pour assumer notre responsabilité envers la société, nous agirons conformément à la loi avec la plus grande diligence, continuerons à renforcer nos systèmes de conformité et miserons sur la croissance grâce à l’innovation. »

La société a également abordé la tendance plus large et croissante de l’examen minutieux des entreprises technologiques chinoises.

«Aujourd’hui, les économies de plates-formes Internet sont entrées dans une phase entièrement nouvelle. Ils font partie intégrante de la vie quotidienne des gens et affectent toutes les dimensions de l’économie au sens large », a déclaré Alibaba. «Ce n’est pas perdu pour nous que la société d’aujourd’hui a de nouvelles attentes pour les entreprises de plateformes, car nous devons assumer davantage de responsabilités dans le cadre du développement économique et social de la nation. Dans le même temps, nous sommes conscients que la valeur des plateformes vient du fait d’aider les participants à réussir grâce à l’intégration et au partage des ressources, ainsi qu’à la création continue de valeur pour la société.

La société a ajouté qu’elle tiendrait une conférence téléphonique lundi à 8 heures, heure de Hong Kong, pour discuter de l’amende. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 du groupe a augmenté de 35% à 509,71 milliards de renminbi, soit 71,97 milliards de dollars.

Alibaba est dans la ligne de mire du gouvernement depuis que le fondateur de la société, Jack Ma, a critiqué le système de réglementation financière de la Chine devant une salle remplie de hauts fonctionnaires lors du sommet du Bund à Shanghai en décembre dernier. Peu de temps après, les régulateurs du marché ont interrompu l’offre publique initiale d’Ant, qui aurait été la plus grande introduction en bourse de l’histoire.

Depuis l’incident, Alibaba et Ant travaillent tous deux sur la restructuration de l’entreprise et la conformité réglementaire, tandis que Ma a échappé au radar pendant trois mois jusqu’à début janvier. Il a fait une apparition publique surprise lors d’une cérémonie virtuelle récompensant 100 enseignants ruraux, annulant les rumeurs selon lesquelles il avait été détenu par les autorités chinoises.

En décembre, le gouvernement chinois a infligé une amende à Alibaba et JD.com – ainsi qu’à une troisième société, VipShop Holdings – 500000 renminbi, soit un peu plus de 76000 dollars pour des fausses déclarations de prix et de fausses promotions, entre autres, après avoir reçu des plaintes de consommateurs. .

