Alibaba dit ne pas s’attendre à un impact matériel d’une amende antitrust, les actions se rassemblent

Alibaba ne s’attend à aucun impact matériel des modifications apportées à ses accords d’exclusivité avec les commerçants, a déclaré lundi le PDG Daniel Zhang, après que les régulateurs ont infligé une amende record de 2,75 milliards de dollars au géant du commerce électronique pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché.

Les actions d’Alibaba Group Holdings Ltd ont augmenté de 9% dans le commerce de Hong Kong, car une source clé d’incertitude pour la société a été supprimée et, en cas de réparation, l’amende et les mesures ordonnées n’ont pas été plus onéreuses.

Alibaba fait l’objet d’un examen minutieux depuis la critique publique du fondateur du milliardaire Jack Ma contre le système de réglementation chinois en octobre.

La société introduira des mesures pour réduire les barrières à l’entrée et les coûts commerciaux auxquels sont confrontés les commerçants sur ses plates-formes, a déclaré Zhang lors d’une conférence en ligne pour les médias et les analystes.

Les dirigeants d’Alibaba ont déclaré que malgré l’amende record de 18 milliards de yuans (2,75 milliards de dollars) de samedi et les mesures ordonnées par les régulateurs, ils restaient confiants dans le soutien global du gouvernement à l’entreprise.

«Ils affirment notre modèle commercial», a déclaré Joe Tsai, vice-président exécutif d’Alibaba. «Nous sommes convaincus qu’il n’y a rien de mal dans notre modèle commercial fondamental en tant que société de plateforme.»

BONDS D’ACTIONS

Les marchés ont réagi positivement, les actions ayant le plus bondi depuis juillet de l’année dernière.

“Maintenant que la sanction est déterminée, l’incertitude du marché sur Alibaba sera réduite”, a déclaré Kenny Ng, analyste chez Everbright Sun Hung Kai. «Le cours de l’action d’Alibaba a pris du retard par rapport aux actions globales de l’économie émergente pendant un certain temps dans le passé. La mise en œuvre de cette sanction devrait permettre au cours de l’action d’Alibaba de regagner l’attention du marché. »

En plus d’imposer l’amende, parmi les sanctions antitrust les plus élevées au monde, l’Administration d’État pour la régulation du marché (SAMR) a ordonné à Alibaba de faire des «rectifications approfondies» pour renforcer la conformité interne et protéger les droits des consommateurs.

«Les mesures correctives requises limiteront probablement la croissance des revenus d’Alibaba, car une nouvelle expansion de la part de marché sera limitée», a déclaré Lina Choi, vice-présidente principale de Moody’s Investors Service. «Les investissements pour fidéliser les commerçants et améliorer les produits et services réduiront également ses marges bénéficiaires.»

SAMR a déclaré qu’il avait déterminé qu’Alibaba, qui est également cotée à New York, avait empêché ses marchands d’utiliser d’autres plates-formes de commerce électronique en ligne depuis 2015.

La pratique, que le SAMR a précédemment qualifiée d’illégale, viole la loi antimonopole chinoise en entravant la libre circulation des marchandises et en portant atteinte aux intérêts commerciaux des commerçants, a déclaré le régulateur.

L’enquête intervient alors que la Chine renforce le SAMR avec du personnel supplémentaire et une juridiction plus large au milieu d’une répression des conglomérats technologiques, signalant une nouvelle ère après des années d’approche de laisser-faire.

L’agence s’est récemment attaquée aux grands géants chinois de la technologie en particulier, reflétant une surveillance accrue du secteur aux États-Unis et en Europe.

QUESTIONS D’EXCLUSIVITÉ

Alibaba a déclaré qu’il acceptait la sanction et «s’assurera de sa conformité avec la détermination».

S’adressant aux analystes lundi, Tsai a déclaré qu’à part un examen des fusions et acquisitions de la société, auquel les pairs de la société sont également confrontés, il ne s’attend pas à une enquête plus approfondie de la part du régulateur antitrust.

«Nous sommes heureux de pouvoir mettre cette question derrière nous», a-t-il déclaré.

Tsai a ajouté que la société «ne compte pas sur l’exclusivité» pour fidéliser ses marchands, ajoutant que ces accords d’exclusivité dans le passé ne couvraient qu’un petit nombre de magasins phares Tmall.

Alibaba et ses pairs restent sous examen pour les fusions et acquisitions du régulateur du marché, a déclaré Tsai lors du briefing, ajoutant qu’il n’était au courant d’aucune autre enquête liée à l’anti-monopole.

L’amende représente plus du double des 975 millions de dollars payés en Chine par Qualcomm, le plus grand fournisseur mondial de puces de téléphonie mobile, en 2015 pour pratiques anticoncurrentielles.