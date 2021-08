Alibaba fait face à une tempête #MeToo suite à une plainte pour viol – WWD

SHANGHAI–Un rapport d’agression sexuelle a secoué le groupe Alibaba, incitant le PDG du géant chinois de la technologie, Daniel Zhang, à publier lundi matin une déclaration à l’échelle de l’entreprise s’excusant de la lenteur de la réponse de l’entreprise et annonçant qu’elle avait licencié l’employé accusé d’avoir violé une collègue.

Zhang a déclaré qu’il était “choqué, furieux et honteux” d’apprendre l’affaire. Dans la même note, Zhang a déclaré que deux cadres supérieurs avaient également démissionné après avoir omis de répondre de manière appropriée au rapport de la femme.

Dimanche, une femme, dont le nom n’était pas public, a publié un essai sur le forum interne d’Alibaba disant que son patron l’avait violée alors qu’elle était inconsciente et qu’elle avait également été agressée par un client le 27 juillet lors d’un voyage de travail à Jinan. , province du Shandong. Le compte a été rapidement partagé sur les réseaux sociaux et a commencé à être tendance sur Weibo.

Selon son récit, le principal auteur présumé était son directeur nommé Wang Chengwen. Wang avait insisté pour qu’elle voyage avec lui à Jinan pour rencontrer un client, malgré le fait que Hangzhou ce week-end avait un typhon entrant et que le voyage n’était pas recommandé.

Au dîner, Wang a dit au client : « Regardez comme je suis bon avec vous, je vous ai apporté une beauté » et a déclaré que la femme pouvait vraiment boire, malgré ses protestations selon lesquelles elle n’avait pas une grande tolérance à l’alcool. Au cours du dîner, Wang l’a forcée à boire excessivement et alors qu’elle s’enivrait, la cliente a commencé à lui tâtonner la poitrine et les parties intimes. Après être tombée malade et avoir souillé ses vêtements, le client a dit qu’il l’aiderait à se nettoyer dans la salle de bain, mais l’a plutôt emmenée dans une pièce privée fermée.

La femme a déclaré qu’à ce stade, elle était incapable de se tenir debout et de marcher seule et qu’une autre femme de l’équipe cliente était également dans cet état.

Elle s’est réveillée nue le lendemain matin dans une chambre d’hôtel et a trouvé un paquet ouvert de préservatifs sur la table de chevet, a-t-elle dit, et s’est souvenue d’avoir pleuré la nuit précédente alors que son manager Wang était sur elle mais qu’elle avait pu bouger. Elle a ajouté que lorsqu’elle a vérifié les images de vidéosurveillance de l’hôtel, cela a montré que Wang était entrée dans sa chambre quatre fois cette nuit-là.

La femme a déclaré qu’elle l’avait signalé à la police immédiatement après. Elle a également tenté de le signaler à l’entreprise, en s’adressant aux responsables de Wang, mais a été réduite au silence par Alibaba et les premières publications sur un groupe de discussion de l’entreprise ont conduit à sa suppression.

Le mémo de Zhang à l’échelle de l’entreprise indiquait qu’Alibaba soutiendrait la femme et la police pendant qu’ils termineraient leur enquête. Le PDG a déclaré qu’il avait formé une équipe d’enquête interne et organiserait une formation à l’échelle de l’entreprise sur les droits des employés, y compris le harcèlement sexuel. Alibaba est « farouchement opposé à la culture laide de la consommation forcée. Quel que soit leur sexe, qu’il s’agisse d’une demande faite par un client ou un superviseur, nos employés sont habilités à la rejeter », a écrit Zhang.

“Cet incident est honteux pour tous les Aliren [a term used by Alibaba to call its employees]. Nous devons reconstruire et nous devons changer. Le changement n’est possible que si chacun agit individuellement, mais il doit commencer par le sommet. Cela commence avec moi. Veuillez patienter et regarder », a déclaré Zhang.

L’incident survient quelques jours seulement après que la popstar canado-chinoise Kris Wu a été arrêtée par les autorités de Pékin pour suspicion de viol après que plusieurs femmes l’ont accusé en ligne de s’en prendre à des femmes jeunes et mineures. En 2019, le fondateur milliardaire de JD.com, Richard Liu, a été arrêté après qu’un étudiant de l’Université du Minnesota l’ait accusé de viol, mais a ensuite été licencié.