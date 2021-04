Alibaba frappé d’une amende antitrust record de 2,75 milliards de dollars

Les régulateurs chinois ont déclaré samedi qu’ils avaient infligé à Alibaba Group Holding Ltd une amende record nationale de 2,75 milliards de dollars pour violations des lois antitrust, dans un contexte de répression réglementaire sans précédent contre la société de Jack Ma et d’autres conglomérats technologiques.

HISTOIRE:

LIU XU, CHERCHEUR À L’INSTITUT NATIONAL DE STRATÉGIE, UNIVERSITÉ TSINGHUA

«L’amende de 2,75 milliards de dollars n’est pas aussi importante que nous le pensons – c’est presque une amende symbolique pour Alibaba… Les implications pour le reste des plates-formes Internet chinoises sont limitées…

«Une véritable amélioration des efforts antitrust de la Chine dépendra de la détermination persistante du gouvernement central et d’un mécanisme plus transparent et équitable pour aider les forces antitrust à se débarrasser de divers types d’ingérence au cours de leurs enquêtes et de leur application.

WU GE, DIRECTEUR AU CABINET D’AVOCATS DE BEIJING ZHONGWEN

«L’amende indique que les plates-formes Internet doivent également obéir aux lois et créer une valeur réelle pour les consommateurs – et pas seulement rechercher les profits ou faire de la rentabilité leur priorité absolue.

«Cela ne doit pas être traité comme un carnaval pour le public, car les amendes seront éventuellement transférées aux consommateurs…

«Les amendes antitrust imposées par le gouvernement aux principales plates-formes monopolistiques ne s’arrêteront certainement pas ici – c’est plutôt un point de départ. Il y aura plus d’amendes à venir. Ce sera une tendance dans un proche avenir. »

LOUIS TSE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE WEALTHY SECURITIES, HONG KONG

«Depuis l’annulation de l’introduction en bourse d’Ant et avec les lois antitrust en préparation, le marché s’attend à ce qu’Alibaba paie un prix.

«Je pense que c’est bon pour le cours de l’action maintenant que la nouvelle a été livrée et qu’elle s’est enfin éclaircie. Il y a eu une faiblesse dans les grandes valeurs technologiques chinoises, et je pense que cette amende sera considérée comme une référence pour toutes les autres sanctions qui pourraient être appliquées aux autres entreprises.

HONG HAO, DIRECTEUR DE LA RECHERCHE, BOCOM INTERNATIONAL, HONG KONG

«Cette sanction sera considérée comme une clôture du dossier antimonopole pour l’instant par le marché. C’est en effet le cas d’antimonopole le plus médiatisé en Chine.

«Le marché anticipe une sorte de sanction depuis un certain temps… mais les gens doivent prêter attention aux mesures au-delà de l’enquête antimonopole, comme le désinvestissement des actifs médiatiques.»

MITCHELL KIM, ANALYSTE TMT INDÉPENDANT, NEW YORK, QUI PUBLIE SUR LA PLATEFORME SMARTKARMA

«Je pense que c’est en fait positif dans la mesure où le surplomb des actions sera enfin levé. Un inconvénient connu vaut mieux qu’un risque inconnu. L’amende est record, mais elle est toujours inférieure à 1% de la capitalisation boursière de Baba.

«Si cela permet à Alibaba de sortir du trou, cela en vaut la peine. Je ne pense pas que la puissance d’Alibaba soit considérablement réduite par l’élimination de l’exclusivité sur les marchands. »

YOU YUNTING, AVOCAT DES BUREAUX DE DROIT DE DÉBOND DE SHANGHAI

«Alibaba et Tencent, deux des plus grands géants chinois de la technologie, ont chacun leur propre risque antitrust, à savoir abuser de leur statut de domination du marché… Ce qu’Alibaba a fait, c’est demander aux commerçants de choisir entre lui-même et ses concurrents.

«Il est beaucoup plus facile pour les régulateurs de collecter des preuves et de plaider. Donc, avec la détermination antitrust du gouvernement en arrière-plan, il est plus facile de pénaliser Alibaba. Le gouvernement a également besoin d’un bon exemple pour montrer sa détermination sur le front antitrust. La lourde amende le montre également.

DICKIE WONG, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE KINGSTON SECURITIES, HONG KONG

«Ce n’est peut-être pas une mauvaise chose après tout. Alibaba est sous les projecteurs des régulateurs depuis le déraillement de l’introduction en bourse de Ant Group. À court terme, le cours de l’action peut subir des pressions. Ce ne sera pas seulement Alibaba, mais aussi tous les autres grands acteurs chinois de l’Internet, y compris Tencent, et le marché commencera à spéculer sur quelle société sera la prochaine cible. »

LU MING, ANALYSTE DE RECHERCHE AEQUITAS, SHANGHAI

«Les plates-formes de commerce électronique obligeaient ses clients à vendre des produits exclusivement sur leurs plates-formes et à quitter complètement la concurrence. SAMR élimine l’exigence exclusive. Je pense que cela n’a rien à voir avec la relation gouvernementale (d’Alibaba) car Vipshop vient de se voir infliger une amende de 3 millions de RMB en février.

«Tout impact sur le cours de l’action d’Alibaba ne sera qu’à court terme, il n’aura pas d’impact sur la valeur d’Alibaba. Je pense que la SAMR (State Administration for Market Regulation) infligera des amendes à davantage de plates-formes de commerce électronique, telles que les agences immobilières ou automobiles en ligne. »

FRANCIS LUN, PDG de GEO SECURITIES, HONG KONG

«Ce qui vient après l’amende d’Alibaba, c’est la probabilité que les autres géants chinois de l’Internet soient endommagés.

«Leur croissance a été énorme et le gouvernement a fermé les yeux et leur a permis de mener des pratiques non compétitives. Ils ne peuvent plus faire cela, ils pourront avoir de grosses parts de marché, mais ils ne seront pas aussi dominants qu’ils le sont actuellement.

«Nous pourrions voir une correction du cours de l’action d’Alibaba à la suite de cette amende, ils perdront leur monopole et ils devront rivaliser sur un pied d’égalité. Les autres valeurs technologiques comme Meituan subiront également le même sort et nous verrons une faiblesse dans le secteur technologique.

SHI JIANZHONG, COMITÉ CONSULTANT ANTITRUST MEMBRE DU CONSEIL D’ÉTAT ET PROFESSEUR DE L’UNIVERSITÉ CHINE DES SCIENCES POLITIQUES ET DU DROIT

«Le bon projet de loi est un jalon et un panneau routier d’une grande importance», a écrit Shi Jianzhong dans Economic Times, soutenu par l’État.

“Cela indique que l’application de la loi antitrust sur les plates-formes Internet est entrée dans une nouvelle ère et a publié un signal politique clair.”