Alibaba ouvre une enquête pour agression sexuelle et suspend plusieurs membres du personnel

La façade du bureau d’Alibaba à Wangjing à Pékin, le 24 décembre 2020.

Coûtphoto | Barcroft Médias | .

Le géant chinois du commerce électronique Alibaba Group Holding Ltd a annoncé dimanche avoir suspendu plusieurs employés suite aux allégations d’une employée sur l’intranet de l’entreprise selon laquelle elle aurait été agressée sexuellement par son patron et un client.

Le compte de la femme, publié via un PDF de onze pages qui a ensuite largement circulé en ligne, a provoqué une tempête sur les réseaux sociaux sur le site de microblogging chinois Weibo, semblable à Twitter. La police de la ville de Jinan a déclaré dimanche matin qu’elle enquêtait sur l’incident.

“Alibaba Group a une politique de tolérance zéro contre les inconduites sexuelles, et assurer un lieu de travail sûr pour tous nos employés est la priorité absolue d’Alibaba”, a déclaré un porte-parole dans un communiqué.

“Nous avons suspendu les parties concernées soupçonnées d’avoir violé nos politiques et nos valeurs, et avons mis en place un groupe de travail interne spécial pour enquêter sur le problème et soutenir l’enquête policière en cours.”

Tard samedi, le récit d’une employée d’Alibaba sur un incident qui, selon elle, s’est produit lors d’un voyage d’affaires est devenu viral sur les réseaux sociaux chinois, les réponses à son compte figurant parmi les articles les plus en vogue sur Weibo dimanche matin.

La femme, qui n’a pas révélé son identité, a affirmé que son patron l’avait contrainte à partir en voyage d’affaires avec lui pour rencontrer l’un des clients de son équipe dans la ville de Jinan, à environ 900 kilomètres (560 miles) du siège d’Alibaba à Hangzhou.

Selon la femme, le soir du 27 juillet, le client l’a embrassée. Après avoir consommé de l’alcool, elle s’est réveillée dans une chambre d’hôtel le lendemain sans ses vêtements et aucun souvenir de ce qui s’est passé la veille.

Des images de vidéosurveillance qu’elle a obtenues de l’hôtel ont montré que son patron est entré dans la pièce quatre fois au cours de la soirée, a-t-elle ajouté.

À son retour à Hangzhou, elle a déclaré avoir signalé l’incident aux ressources humaines et à la haute direction le 2 août, demandant à son patron d’être licencié et de s’absenter. Alors que les ressources humaines étaient initialement d’accord, elles n’ont finalement pas donné suite, a-t-elle déclaré.

Le PDG d’Alibaba, Daniel Zhang, a répondu au tollé samedi soir sur le babillard interne de la société, selon une personne qui a vu le message, bien que la société n’ait pas officiellement divulgué le contenu publié sur son intranet.

“Ce ne sont pas seulement les ressources humaines qui devraient s’excuser. Les responsables des départements commerciaux concernés sont également responsables et devraient s’excuser pour leur silence et leur incapacité à répondre en temps opportun”, a écrit Zhang.

“En partant de moi, en commençant par la gestion, en commençant par les ressources humaines, tout le monde chez Alibaba doit faire preuve d’empathie, réfléchir et agir.”

Alibaba a annoncé sur son intranet que le superviseur de la femme, son contact aux ressources humaines et la direction directe de ces personnes avaient été suspendus, selon la personne qui a vu les messages.

Le mois dernier, un autre scandale sexuel a secoué la Chine lorsque la chanteuse pop sino-canadienne Kris Wu a été publiquement accusée par un étudiant chinois de 18 ans de l’avoir incitée, elle et d’autres filles, dont certaines de moins de 18 ans, à avoir des relations sexuelles avec lui.

L’incident a relancé les discussions sur le mouvement #MeToo en Chine, et la police de Pékin a par la suite arrêté Wu, qui a nié les allégations.