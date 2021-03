Alibaba pourrait faire face à la plus grosse amende de l’histoire des entreprises chinoises en raison d’allégations antitrust

Alibaba fait face à une amende record de près d’un milliard de dollars par le gouvernement chinois pour des allégations de pratiques anticoncurrentielles.

Alibaba pourrait être contraint de payer la plus grosse amende de l’histoire des entreprises chinoises, dépassant les 975 millions de dollars payés par Qualcomm en 2015, selon le Le journal Wall Street.

Le géant chinois du commerce électronique a été accusé de bafouer les règles de monopole par les régulateurs antitrust, qui tournent les vis sur Alibaba depuis l’année dernière.

Jack Ma, fondateur d’Alibaba et jusqu’à récemment l’homme le plus riche de Chine, a fait un discours «farouchement critique» sur le système de réglementation chinois en octobre, peignant une cible sur le dos d’Alibaba qui ne montre aucun signe de ralentissement.

Cela a provoqué des représailles fermes et quasi immédiates de la part du gouvernement qui a lancé des enquêtes, des amendes et des mesures de répression contre les nombreuses entreprises de Ma, entraînant une baisse de plus de 25% des actions d’Alibaba depuis octobre, effaçant plus de 10 milliards de dollars de sa valeur marchande.

Selon le Wall Street Journal’s rapport, les régulateurs ont dit à Alibaba de se dissocier de Ma ou de faire face à des amendes vertigineuses.

Alibaba doit également abandonner sa politique de demander aux commerçants locaux d’entrer en relation exclusive avec elle et pourrait être forcée de se décharger de certaines de ses filiales.

Cela pourrait inclure sa branche fintech Ant Financial, qui était sur le point de réaliser le plus grand début de marché boursier jamais réalisé en levant un record de 37 milliards de dollars en novembre avant d’être annulée par le gouvernement.

