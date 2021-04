Alibaba s’inquiète de la façon dont les nouvelles politiques de confidentialité d’Apple affecteront ses activités

Avec la sortie d’iOS 14.5 et de la fonction de transparence du suivi des applications, plusieurs entreprises qui ont des entreprises basées sur la publicité s’inquiètent car les politiques de confidentialité d’Apple permettent désormais aux utilisateurs de refuser d’être suivis par des applications tierces. La semaine dernière, Alibaba Group a invité certains responsables marketing à discuter des mesures à prendre concernant les changements introduits avec iOS 14.5.

Le groupe chinois possède l’une des plus grandes entreprises de commerce électronique au monde et dispose également d’une plate-forme publicitaire en ligne extrêmement populaire en Chine. Les changements de confidentialité introduits dans iOS 14.5, bien sûr, n’ont pas rendu l’entreprise heureuse.

Selon The Information, une demi-douzaine de dirigeants du secteur du marketing se sont rendus au siège d’Alibaba à Hangzhou pour discuter de la manière dont l’entreprise peut protéger ses revenus après l’introduction de la transparence du suivi des applications sur iOS. Cependant, le rapport a appris que la société n’était pas parvenue à un consensus sur la manière de gérer la nouvelle politique de confidentialité d’Apple.

La Chine est l’un des plus grands marchés d’Apple, avec plus de 300 millions d’iPhone actifs dans le pays. Les restrictions imposées par Apple sur la manière dont les développeurs doivent gérer les données des utilisateurs auront un impact direct sur des entreprises comme Alibaba, dont 40% des revenus proviennent de la publicité.

Plus tôt cette année, il a été signalé que certaines entreprises chinoises travaillaient sur de nouvelles façons de contourner le système de confidentialité iOS afin de continuer à suivre les utilisateurs même lorsqu’ils choisissent de ne pas être suivis. Apple a déclaré plus tard que la transparence du suivi des applications est obligatoire dans toutes les régions et que les applications qui ne respectent pas les règles seront supprimées de l’App Store.

Alibaba n’est pas seule lorsqu’il s’agit d’entreprises qui s’inquiètent de leurs revenus provenant de la publicité. Un mémo Facebook divulgué mercredi a révélé que la société s’attend à ce que les revenus des annonceurs (et donc les siens) soient affectés par la mise à jour des utilisateurs d’iPhone et d’iPad vers iOS 14.5.

