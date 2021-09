Alibaba suspend l’achat et la vente de machines d’extraction de crypto | Invezz

in

Le géant du commerce électronique Alibaba a déclaré qu’il cesserait d’offrir des ventes à l’étranger de machines d’extraction de crypto. Selon la société, la décision est conforme à la dernière interdiction émise par la Banque populaire de Chine. L’avis du gouvernement chinois interdit toutes les activités liées à la cryptographie dans le pays.

Cependant, Alibaba affirme que sa décision est également basée sur l’instabilité des lois et réglementations cryptographiques dans le monde et pas seulement sur la politique de la Chine.

Deux catégories seront fermées

Le géant du commerce électronique a annoncé qu’il fermerait deux catégories de la section des machines cryptographiques : “Blockchain Miners” et Blockchain Miner Accessories”.

En plus de l’interdiction des plateformes cryptographiques, Alibaba interdira la vente d’actifs cryptographiques sur sa plateforme, notamment Bitcoin (BTC/USD), Quarkcoin et Litecoin (LTC/USD).

La firme a donné jusqu’au 15 octobre à tout commerçant qui répertorie de tels produits pour les retirer de la liste sous peine de sanctions.

Alibaba gère diverses plateformes en Chine et la société semble faire attention à ne pas marcher sur les doigts du gouvernement chinois. L’entreprise est à l’origine du marché des biens d’occasion de Xianyu et de la populaire plateforme Taobao. Elle exploite également d’autres plateformes internationales d’achat en ligne, telles que Lazada et Aliexpress d’Asie du Sud-Est.

Alibaba liste les sanctions pour les contrevenants

Le gouvernement chinois s’est montré particulièrement hostile à l’extraction et au commerce de crypto-monnaie. Le pays a annoncé une interdiction de la crypto-monnaie début mai après avoir fait une déclaration du Conseil d’État. Cependant, l’exécution de l’ordre est restée entre les mains des autorités municipales et provinciales sans aucun plan d’ensemble.

Mais la publication des directives politiques vendredi a tout changé, ne laissant aucune place à l’interprétation. La politique interdisait complètement toutes les transactions de crypto-monnaie et clarifiait que toutes les activités minières étaient interdites.

Maintenant, en réponse à la politique, Alibaba dit qu’il suspend l’achat et la vente de machines d’extraction de crypto sur sa plate-forme.

Dans une déclaration détaillée, la société a averti que certaines des sanctions pour les contrevenants incluent la fermeture ou le gel des comptes des commerçants et le blocage des magasins contrevenants.

