Alicante accueille la deuxième manche du World Padel Tour

20/04/2021 à 12:56 CEST

Alicante s’habille longtemps pour accueillir le deuxième test de calendrier Tour du monde de padel: l’Open 2021 d’Estrella Damm d’Alicante. Les terres d’Alicante se préparent à recevoir du 18 au 25 avril les meilleures lames de la planète.

Le port d’Alicante a assisté à la présentation de ce deuxième Open du parcours, et certains des meilleurs joueurs du monde ont présidé le lancement. Représentant la catégorie masculine, ils étaient Franco Stupaczuk et Álex Ruiz, le couple révélateur de l’Open Adeslas de Madrid, qui viennent de signer une finale lors de leur premier tournoi en duo. Représentant la femme, l’un des couples prêts à donner beaucoup de guerre cette année: Patty Llaguno et Sofía Araújo. Le conseiller sportif d’Alicante, José Luis Berenguer, a accompagné les quatre joueurs.

Le Centre de Tecnificació Esportiva Alacant sera le siège principal des matchs du tirage au sort final. Là-bas, les couples numéro 1 mondial, Ale Galán et Juan Lebrón, ainsi que Gemma Triay et Lucía Sainz, chercheront à se justifier après leur chute au WiZink Center.