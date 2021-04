Les fans de Queen of the South devront dire au revoir à Teresa Mendoza (Alice Braga) en seulement 10 épisodes (la cinquième et dernière saison sera diffusée le 7 avril), mais avant qu’ils ne le fassent, nous la verrons terminer le voyage qui l’a amenée à au sommet d’un empire de trafic de drogue après avoir été forcé de fuir le cartel mexicain et d’avoir trouvé refuge en Amérique.

Braga, qui s’est récemment entretenu avec la presse, a déclaré que nous aurions également des réponses sur ce qui se passe avec James Valdez (Peter Gadiot), qui est revenu à la fin de la finale de la saison 4 blessé et avec un avertissement pour Teresa: «Ils ‘ viens pour toi. «

«Je sais que c’est une relation très compliquée parce qu’il est un mentor et aussi un amoureux de Teresa», a-t-elle déclaré. «Il y a beaucoup de conflit entre ces deux-là cette saison. Dans un monde comme celui-ci, il est très difficile pour vous d’aimer car cela vous affaiblit. Cela vous rend plus vulnérable. »

Elle a également taquiné «beaucoup d’action, beaucoup d’intensité, beaucoup de drame, [and] tout ce que les fans aiment dans la série. C’est l’achèvement d’un voyage pour Teresa d’où elle est venue jusqu’à la femme qu’elle devient, et comment elle est autonomisée et elle a décidé de prendre sa vie dans un voyage d’une manière spécifique. Ça va être un sacré tour.

Braga, qui avant la série n’avait travaillé que dans le cinéma, a ajouté que c’était «un véritable honneur et une telle expérience d’apprentissage» de prendre un personnage pour qui «le battement de cœur [stays] vivant »à la fin d’une saison. « Vous revisitez et vous le revivez et vous apprenez avec lui et vous vivez différents voyages avec ce même point de vue du personnage. »

La star était particulièrement reconnaissante de pouvoir jouer l’histoire. «Je pense que les fans méritent la conclusion du voyage», a-t-elle partagé, «et je suis vraiment ravie de voir les réactions plus que tout.»

Queen of the South, cinquième et dernière saison, mercredi 7 avril, 10 / 9c, USA Network