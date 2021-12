Alice Coltrane’ pour l’impulsion ! 60

Impulsion! Enregistrements a produit un superbe mini-documentaire animé mettant en lumière la carrière radicalement brillante de harpiste et auteur-compositeur Alice Coltrane.

Raconté par le dramaturge, journaliste, romancier, poète et scénariste Thulani Davis et animé par BASA, le film est une ode aux couleurs vives à l’un des musiciens les plus brillants du 20e siècle, et fait partie intégrante de l’Impulse ! Mission d’enregistrement.

Dit Davis dans le film, « Alice Coltrane était un instrumentiste de jazz de premier ordre. Elle a partagé ses talents de multi-instrumentiste qui excellait au piano, à l’orgue et à la harpe; en tant que compositeur visionnaire qui a fusionné un monde de sons dans un langage musical unique et mondial ; en tant que femme afro-américaine qui a assumé un rôle de premier plan dans le jazz et la spiritualité orientale, guidant les adeptes avec sa musique, son esprit et son message de dévotion.

Cet été, le monde a enfin entendu un enregistrement intime et spirituel réalisé par la marraine du jazz spirituel, Alice Coltrane. Enregistré en 1981 et jamais partagé sous cette forme avec le monde en général, Kirtan : Turiya chante est une étonnante collection de neuf chansons de dévotion, mettant en vedette la combinaison inédite de la voix et de l’orgue d’Alice Coltrane. Kirtan : Turiya Sings est sorti le 16 juillet sur Impulse ! Records/UMe, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du label légendaire.

L’enregistrement original de ces chansons, Turiya Sings, est sorti exclusivement sur cassette en 1982 pour les étudiants de l’ashram. En plus de la voix et de l’orgue de Coltrane, l’enregistrement comprenait des synthétiseurs, des cordes et des effets sonores. En 2004, le fils de Coltrane et producteur de ce disque, Ravi Coltrane, a trouvé des mélanges qu’il n’avait jamais entendus auparavant de la voix d’Alice et de son orgue Wurlitzer. Il savait que c’était ce que le monde avait à entendre.

« Dans ce cadre, j’ai ressenti le plus grand sens de sa passion, de sa dévotion et de son exaltation en chantant ces chansons à la louange du Suprême. À ce moment-là, je savais que les gens avaient besoin d’entendre Turiya Sings dans ce contexte. Ravi poursuit : « en tant que fils, grandissant et l’entendant jouer ces chansons sur le même Wurlitzer que vous entendez sur cet enregistrement, je reconnais que ce choix maintient la pureté et l’essence de la vision musicale et spirituelle d’Alice. À bien des égards, cette nouvelle clarté amène ces chants à une place encore plus élevée. »

