Alice Cooper a perdu 15 livres après avoir contracté Covid 19

Alice Cooper a dit à la République de l’Arizona que lui et sa femme, Sheryl, les deux sont tombés avec COVID-19 en décembre dernier. “Nous avons été anéantis”, a déclaré le chanteur de 73 ans. “Nous n’avons pas eu besoin d’aller à l’hôpital ou quoi que ce soit du genre. Mais j’ai perdu 15 livres. Je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas manger. Maintenant, je me sens plutôt bien. Je me sens comme si je” m au moins 95%. “

Après la première maladie, “chaque jour, vous vous sentez mieux de deux pour cent”, a-t-il déclaré. «Ensuite, vous vous améliorez un peu, le lendemain un peu mieux, jusqu’à ce que finalement, vous vous disiez: ‘Oh, attendez une minute, je me sens presque normal maintenant.’ Mais ça vous enlève. Je veux dire, c’est comme une pneumonie. Il faut un certain temps pour remettre vos jambes sous vous. “

Alice a depuis été entièrement vacciné dans sa ville natale de Phoenix, en Arizona. Il a dit SiriusXMde “Trunk Nation avec Eddie Trunk” à propos de l’expérience: “Je déteste les piqûres. Je déteste les aiguilles plus que toute autre chose. Et je n’ai jamais ressenti aucune des piqûres; c’était la chose la plus indolore que j’aie jamais ressentie de ma vie. Et la deuxième piqûre, 12 heures plus tard, j’y suis allé , “Oh, mec. Ce n’est rien.” J’ai eu des frissons pendant environ deux heures. J’étais sous des couvertures pendant deux heures [hours], puis il était parti. C’était ça.

“Le plus drôle, c’est que je regardais les gens se faire tirer dessus, et je n’ai même pas vu de grimace”, a-t-il ajouté. “Je n’ai même pas vu ça. Et j’ai dit:” Comment ces gens ne réagissent-ils pas? ” Il y avait une vieille dame qui se faisait tirer dessus, et je n’ai même pas vu [flinch]. Et j’ai dit: “ Mec, suis-je aussi grosse qu’une mauviette? ” [Laughs]”

Alice et sa femme a reçu le vaccin COVID-19 Équipe Rubicon, une organisation à but non lucratif qui jumelle des vétérans militaires avec des premiers intervenants pour aider en cas de besoin.

En mars 2020, Tonnelier Raconté République de l’Arizona qu’il se sentait «moins vulnérable» dans sa maison que dans un hôtel différent chaque jour. «Vous ne savez pas qui a été là-bas, ce qu’ils ont touché», expliqua-t-il. «Quand j’étais en Europe, je passais toute la journée à faire Purell, à me laver les mains. Chaque fois que tu touchais quelque chose, tu te rendais compte ‘Eh bien, comment savez-vous que ce n’est pas infecté?’

Quant à savoir s’il était préoccupé par la possibilité de contracter le COVID-19, Tonnelier Raconté République de l’Arizona à l’époque: “Je n’ai pas peur de ce truc. … Mais il faut considérer tout le monde. On ne sait jamais quels sont les problèmes de santé du voisin.”

Alicele nouvel album studio de “Histoires de Detroit”, est sorti en février via earMUSIC.

