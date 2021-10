Alice Cooper a un mélange de forfaits dans une nouvelle publicité d’assurance progressive

Alice Cooper est présenté dans une nouvelle publicité avec Cleveland Browns stratège Boulanger Mayfield.

La publicité pour ProgressiveCaractéristiques de la campagne populaire « At Home With Baker Mayfield » Mayfield et sa femme, Emilie, vivant à l’intérieur du FirstEnergy Stadium, domicile du bruns.

Dans « Package Mixup avec Alice Cooper », Mayfield apporte une boîte qui lui a été livrée à tort au Stade à sa destination correcte au Temple de la renommée du rock and roll, qui est accessible à pied, situé à environ deux dixièmes de mile. Lorsque Tonnelier répond à la porte, Mayfield dit : » Hé, boulanger d’à côté. Je pense avoir reçu un de vos colis. Je l’ai ouvert par erreur. Mayfield puis sort une grosse botte, à quel point Alice demande : « Tu es sûr qu’ils ne sont pas à toi ? » « Bien sûr, » dit Mayfield. « Les achats en ligne… C’est ma malédiction », dit Tonnelier. « Toi et moi tous les deux », répond Mayfield.

Lorsque la publicité a été tournée en juillet, le bruns le quart-arrière a dit au Presse associée qu’il ne connaissait que très peu Tonnelier avant leur première rencontre, ayant déjà entendu la chanson classique du rockeur « L’école est finie ». À l’époque, Mayfield dit à propos de Tonnelier: « Juste une personne incroyable. Vraiment, pas ce à quoi je m’attendais. ‘C’est un fan de Detroit, ce que je ne connaissais pas. Mais si vous êtes né là-bas, vous devez être un les Lions ventilateur. C’est un gars amusant qui prend son travail très au sérieux. Il pratiquait ses répliques et j’ai pensé que c’était cool de voir quelqu’un à ce niveau le prendre toujours aussi au sérieux. »

Alice et son groupe solo ont joué leur premier concert en un an et demi le 17 septembre à l’Ovation Hall de l’Ocean Casino Resort à Atlantic City, New Jersey.

Tonnelier, une Temple de la renommée du rock and roll intronisé, passe généralement jusqu’à six mois par an sur la route, apportant sa marque emblématique de psychodrame rock aux fans, anciens et nouveaux, en l’appréciant autant que le public. Connu comme l’architecte du shock rock, Tonnelier (à la fois dans l’original Alice Cooper groupe et en tant qu’artiste solo) a secoué les cages et sapé l’autorité de générations de gardiens du statu quo, continuant à surprendre les fans et respire le danger à chaque tournant, comme un grand film d’horreur. Alice Cooper les concerts restent une attraction « à ne pas manquer ».

Tonnelierle nouvel album universellement acclamé de « Histoires de Détroit » est maintenant disponible via oreilleMUSIQUE. Le disque est une célébration du son et de l’esprit de l’âge d’or du rock de Detroit, et a fait ses débuts sur le Panneau d’affichage tableau des ventes d’albums au n ° 1 lors de sa sortie en février.



