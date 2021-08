Alice Cooper annonce la première signature d’autographes en magasin dans la région de Detroit en plus de 20 ans

Compagnie de musique rock, oreilleMUSIQUE, WCSX et Alice Cooper se sont associés pour apporter “Histoires de Détroit” à la vie avec une dédicace exclusive en magasin prévue pour 16 h le 23 septembre. Les fans auront la chance de rencontrer le Rock And Roll Hall Of Famer de Detroit et d’avoir leur exemplaire de “Histoires de Détroit” signé en personne. C’est la première fois depuis 1999 que Tonnelier a participé à un événement de ce genre dans la région métropolitaine de Detroit.

“Histoires de Détroit” célèbre l’ancienne ville natale de l’icône du rock et ses racines hard-rock. La plupart de l’album a été enregistré localement à Royal Oak à Les studios de la Ceinture de rouille, et présente un large éventail de musiciens de Detroit, y compris le bassiste Paul Randolph, guitariste Garret Bielaniec et batteur légendaire Johnny (Abeille) Badanjek (MITCH RYDER, FUSÉES). Peu de temps après sa sortie en février 2021, “Histoires de Détroit” tiré à la première place sur Panneau d’affichagele classement des meilleurs albums de , Tonnelierpremier album à le faire.

“Je suis ravi de signer à nouveau un album à Detroit”, a déclaré Alice. « Surtout pour le « Histoires de Détroit » album, et pour tous les fans de Detroit. Detroit se sent toujours comme chez soi à bien des égards. Et Rock City Music est le bon endroit pour le faire. Nous avons presque tout enregistré à Royal Oak, et maintenant nous pouvons le célébrer en Livonia, suivi du concert deux jours plus tard à Pine Knob. Je sais que c’est DTE Energy maintenant, mais ce sera toujours Pine Knob pour nous.”

TonnelierLa tournée d’automne de débarque au DTE Energy Music Theatre le 25 septembre (avec un invité spécial As Frehley), présenté par Pays vivant.

Rock City Music Company est un centre musical à service complet proposant une large sélection des guitares, des amplis et des batteries les plus cool, une sélection impressionnante de disques vinyle, de t-shirts, d’affiches, d’accessoires, d’articles de nouveauté et plus encore. Des salles de cours privées, un atelier de réparation sur place et un coin flipper complètent ce haut lieu de la musique situé au cœur de la cité automobile.

Depuis son ouverture en 2015, Compagnie de musique rock a accueilli quelques-unes des plus grandes stars de la musique rock sur sa scène, dont Geddy Lee de SE RUER, Steve Gorman de LES CORBEILLES NOIRES et Glenn Hugues de VIOLET FONCÉ.

Veuillez noter: Alice ne signera que des copies de “Histoires de Détroit” et un billet doit être acheté pour participer à l’événement de signature. En raison de contraintes de temps, il n’y aura pas de photos autorisées avec Alice.

Billets : 25 $ (plus taxes et frais) comprend une copie de “Histoires de Détroit” sur vinyle LP ou combo CD/DVD (dans la limite des stocks disponibles). Les détenteurs de billets recevront leur copie de “Histoires de Détroit” dès l’entrée sur le site.

Les billets sont disponibles à l’achat sur le lien textwww.rockcitymusicco.com via Eventbrite.

Alice signera jusqu’à deux exemplaires de “Histoires de Détroit”. Un (1) exemplaire supplémentaire par personne peut être acheté lors de l’obtention de votre billet d’entrée. Les fans qui ont déjà acheté “Histoires de Détroit” sont invités à apporter leur copie à signer en plus de la copie fournie avec leur billet original payé.

Emplacement:

Compagnie de musique rock



33425, chemin Five Mile.



Livonie, MI 48154

