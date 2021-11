Alice Cooper annonce les dates de sa tournée de janvier/février 2022

Après sa tournée d’automne couronnée de succès qui vient de s’achever, Alice Cooper sera de nouveau sur la route en 2022, à partir de Cincinnati le 28 janvier et jusqu’au 8 février à Orlando au Hard Rock Live. Il sera ensuite en tête d’affiche du Croisière Monsters Of Rock 9-14 février. Toutes les dates sont ci-dessous.

La prévente VIP est fixée au mardi 2 novembre à 10h00 heure locale dans chaque marché. La mise en vente publique suivra le vendredi 5 novembre à 10 h, heure locale.

Tonnelier, une Temple de la renommée du rock and roll intronisé, passe généralement jusqu’à six mois par an sur la route, apportant sa marque emblématique de psychodrame rock aux fans, anciens et nouveaux, en l’appréciant autant que le public. Connu comme l’architecte du shock rock, Tonnelier (à la fois dans l’original ALICE COOPER groupe et en tant qu’artiste solo) a secoué les cages et sapé l’autorité de générations de gardiens du statu quo, continuant à surprendre les fans et respire le danger à chaque tournant, comme un grand film d’horreur. Alice Cooper les concerts restent une attraction « à ne pas manquer ».

Tonnelierle nouvel album acclamé par tous, « Histoires de Détroit », est maintenant disponible via oreilleMUSIQUE. Le disque est une célébration du son et de l’esprit de l’âge d’or du rock de Detroit, et a fait ses débuts sur le Panneau d’affichage tableau des ventes d’albums au n ° 1 lors de sa sortie en février.

Les Presse associée appelé « Histoires de Détroit » « un chef-d’œuvre de rock classique, de soul et de R&B en hommage à la ville qui l’a produit », tandis que Divertissement hebdomadaire a proclamé la sortie « d’une lettre d’amour de Tonnelier à sa ville, et qui encourage une plongée profonde dans son propre catalogue et celui de ses pairs. » Variété a jugé l’album « un délicieux coup de chapeau aux classiques des années 70 tels que ‘Tueur’ et « L’école est finie » sans ressembler à un retour en arrière. » Pierre roulante s’est enthousiasmé : « Cet esprit d’abandon du rock & roll existe toujours dans Tonnelierun demi-siècle plus tard, et son sens du spectacle inhérent est la raison pour laquelle les gens remplissent encore les théâtres pour voir son acte de guillotine. C’est aussi pourquoi ses disques sont toujours aussi amusants à écouter : on ne sait jamais où il va. »

Alice Cooper des dates de tournée:

28 janvier – Cincinnati, OH – ICON Music Center



29 janvier – Toledo, OH – Théâtre Stranahan



31 janvier – Wabash, IN – Honeywell Center



03 février – Louisville, KY – Palace Theatre



04 février – Cherokee, Caroline du Nord – Centre d’événements Harrah’s Cherokee



05 février – Savannah, GA – Théâtre Johnny Mercer



07 février – Clearwater, Floride – Ruth Eckerd Hall



08 février – Orlando, Floride – Hard Rock Live



09 février – 14 février – En mer – Croisière Monsters of Rock

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).