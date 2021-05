Alice Cooper annonce une tournée américaine à l’automne 2021 avec Ace Frehley

Alice Cooper fera son retour tant attendu sur la route lors d’une tournée à la une en septembre et octobre. La tournée débute le 17 septembre à Atlantic City et se termine le 23 octobre à Atlanta. Original EMBRASSER guitariste Ace Frehley apparaîtra en tant qu’invité spécial sur tous les spectacles du 18 septembre au 22 octobre.

Tonnelier, une Temple de la renommée du rock and roll intronisé, passe généralement jusqu’à six mois par an sur la route, apportant sa marque emblématique de psychodrame rock aux fans anciens et nouveaux, en l’appréciant autant que le public. Connu comme l’architecte du rock choc, Tonnelier (à la fois dans l’original Alice Cooper et en tant qu’artiste solo) a secoué les cages et sapé l’autorité de générations de gardiens du statu quo, continuant à surprendre les fans et à exsuder le danger à chaque tournant, comme un grand film d’horreur. Alice Cooper les concerts restent une attraction incontournable!

Tonneliernouvel album universellement acclamé “Histoires de Detroit” est maintenant disponible via earMUSIC. Le disque est une célébration du son et de l’esprit de l’âge d’or du rock de Detroit, et a fait ses débuts sur le Panneau d’affichage tableau des ventes d’albums au n ° 1 lors de sa sortie en février.

le Presse associée appelé “Histoires de Detroit” “un chef-d’œuvre de rock classique, de soul et de R&B en hommage à la ville qui l’a produit”, tandis que Divertissement hebdomadaire a proclamé la sortie “une lettre d’amour de Tonnelier à sa ville, et qui encourage une plongée profonde dans son propre catalogue arrière et celui de ses pairs. ” Variété a jugé l’album “un délicieux bout du chapeau aux classiques des années 70 tels que ‘Tueur’ et «L’école est finie» sans ressembler à un retour en arrière. ” Pierre roulante enthousiasmé, “Cet esprit d’abandon du rock & roll existe toujours dans Tonnelierla musique d’un demi-siècle plus tard, et son sens du spectacle inhérent est la raison pour laquelle les gens continuent de remplir les théâtres pour voir son acte de guillotine. C’est aussi pourquoi ses disques sont toujours amusants à écouter: on ne sait jamais où il va. “

«Nous avons toujours eu du plaisir à tourner ensemble et cela devrait être un spectacle de rock lourd avec As et un excellent moyen de ramener tout le monde à des concerts en direct “, déclare Tonnelier. “Ce devrait être une grande soirée de guitares virtuoses!”

Frehley, EMBRASSER co-fondateur et 2014 Temple de la renommée du rock and roll intronisé, poursuit ses réflexions sur toute une vie en musique avec «Origines, Vol. 2». Il n’est pas étranger à couvrir des versions tout au long de son histoire musicale – après avoir enregistré, rebaptisé et repris des pépites aussi remarquables que “New York Groove”, “Do Ya” et “Je veux revenir” au cours de ses huit précédents efforts en studio, cette nouvelle collection présente une sélection réfléchie et passionnante de chansons qui ont inspiré et contribué à façonner le guitariste légendaire. Le plus important pour le Spaceman original est de livrer un album que ses fans apprécieront, mais où chaque chanson a également sa place dans le juke-box de sa vie.

“J’ai su Alice depuis plus de 30 ans », déclare Frehley. «Nous sommes de bons amis, et nous avons tourné ensemble de nombreuses fois et nous nous sommes toujours bien amusés. Nos racines musicales sont très similaires, et la combinaison de nos deux groupes en fait un grand événement que personne ne voudra manquer. la route depuis plus d’un an à cause de la pandémie a été difficile pour tout le monde dans l’industrie de la musique, et j’ai vraiment hâte de voir tous les fans heureux, en bonne santé et prêts à jouer. “

Les billets en prévente sont disponibles le mardi 18 mai à 10 h, heure locale. Les préventes sur les salles et les radios sont prévues pour le mercredi 19 mai à 10 h, heure locale. La mise en vente générale est fixée au vendredi 21 mai à 10 h, heure locale.

Alice Cooper dates de tournée avec Ace Frehley:

17 septembre – Atlantic City, NJ – Ovation Hall at Oceans Resort Casino (sans Ace Frehley)



18 septembre – Gilford, NH – Bank of NH Pavilion *



19 septembre – Bridgeport, CT – Amphithéâtre Hartford Healthcare *



21 septembre – Boston, MA – Pavillon de la Rockland Trust Bank *



22 septembre – Farmingville, NY – Amphithéâtre de l’hôpital communautaire de Long Island à Bald Hill *



24 septembre – Chicago, IL – Pavillon de la Huntington Bank à Northerly Island *



25 septembre – Detroit, MI – DTE Energy Music Theatre *



27 septembre – Youngstown, OH – Amphithéâtre de la Fondation Youngstown *



28 septembre – Huber Heights, OH – Rose Music Center *



29 septembre – Indianapolis, IN – Pelouse d’assurance du Farm Bureau au White River State Park *



01 octobre – Milwaukee, WI – Pavillon BMO Harris *



02 octobre – St Louis, MO – Saint Louis Music Park *



03 octobre – Nashville, TN – Ascend Amphitheatre *



05 octobre – Pikeville, KY – Appalachian Wireless Arena



06 octobre – Raleigh, Caroline du Nord – L’amphithéâtre Red Hat *



07 octobre – Charlotte, NC – Charlotte Metro Credit Union Amphitheatre *



09 octobre – Jacksonville, FL – Daily’s Place *



10 octobre – West Palm Beach, Floride – Amphithéâtre financier iTHINK *



11 octobre – Tampa, FL – Amphithéâtre de la coopérative de crédit MIDFLORIDA *



13 octobre – Montgomery, AL – Montgomery Performing Arts Center



14 octobre – Birmingham, AL – BJCC Concert Hall



18 octobre – Sugar Land, Texas – Smart Financial Center



19 octobre – Austin, Texas – HEB Center



20 octobre – Ft. Worth, Texas – Auditorium Will Rogers



22 octobre – Tupelo, MS – Bancorp South Arena



23 octobre – Atlanta, GA – Shaky Knees Festival (sans Ace Frehley)

* Produit par Nation vivante