maire de Milwaukee Tom Barrett proclamé le vendredi 1er octobre « Alice Cooper Day » dans toute la ville. Le légendaire rockeur joue ce soir au BMO Harris Pavilion dans le cadre de sa tournée américaine avec un invité spécial As Frehley.

Barrett a expliqué sa décision d’honorer Tonnelier, écrivant dans un tweet : « Si vous êtes un Milwaukeean, vous ne pouvez pas oublier la leçon d’histoire de Milwaukee de @alicecooper aux personnages Wayne et Garth dans le film de 1992 “Le monde de Wayne”, où il a inventé l’expression « Mil-ee-wau-kay ».

“Le parrain du shock rock et du théâtre de scène, @alicecooper a diverti d’innombrables fans de Milwaukee depuis son premier spectacle dans le Wisconsin en 1973. Je lui souhaite la bienvenue aujourd’hui dans le ‘bon pays’ en proclamant le 1er octobre comme ‘Alice Cooper Day’ dans toute la ville de Milwaukee.”

Dans “Le monde de Wayne”, Alice a expliqué la signification du nom « Milwaukee », en disant qu’il se prononçait en fait « Mil-ee-wau-kay », ce qui signifie en algonquin « la bonne terre ». Il s’avère que Milwaukee se traduit effectivement par “bonne terre”, mais à partir de termes originaires des langues ojibwa, potawatomi et menominee.

Intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2011, Alice Cooper spécialisé dans la musique aux teintes psychédéliques qui présageait (et inspirait) le glam, le hard rock, le métal et même le punk. Le puissant quintette a associé cette musique à des spectacles théâtraux et, parfois, terrifiants, mettant en vedette des simulations de chaises électriques et des décapitations à la guillotine. En dehors du shtick d’horreur, Alice Cooper jamais lésiné sur l’écriture de chansons, ce qui explique pourquoi “L’école est finie” et “Plus M. Nice Guy” restent les favoris.



