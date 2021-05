Alice Cooper discutera du livre sur les dommages permanents au Grammy Museum

Avant la sortie le 9 juin de Permanent Damage: Memoirs Of An Outrageous Girl, la co-auteur Lyndsey Parker, Alice Cooper, la chanteuse Arrow de Wilde de Starcrawler et Pamela Des Barres avec la modératrice Lina Lecaro discuteront du livre lors d’un événement numérique du Grammy Museum disponible à partir du 3 juin.

L’événement ‘Permanent Damage’ fait partie de Collection:live, le nouveau service de streaming en ligne officiel du Grammy Museum. Plus de détails peuvent être trouvés ici sur l’événement et en savoir plus ici sur les principaux points à retenir du livre.

Permanent Damage: Memoirs Of An Outrageous Girl nous montre le monde de la scène musicale des années 1960 et 1970 à travers les yeux de Mercy Fontenot, ainsi que les retombées de cette époque – vivre l’itinérance avant de dégriser et de reprendre sa vie en main. Écrit juste avant sa mort en 2020 avec la journaliste musicale chevronnée Lyndsey Parker, le voyage de Miss Mercy est un incontournable pour quiconque était là et ne s’en souvient pas, ou souhaite simplement qu’il y soit.

Mercy Fontenot était une Zelig qui a grandi dans la scène de San Francisco Haight Ashbury, où elle a croisé la route de Charles Manson, est allée au premier test d’acide et était amie avec Jimi Hendrix (elle était plus tard dans son film pont arc-en-ciel). Elle a prédit la catastrophe d’Altamont en lisant les cartes de tarot des Rolling Stones lors d’une fête et a quitté San Francisco pour le climat de Los Angeles en 1967 lorsque le Haight « a perdu sa magie ».

Le travail de Miss Mercy dans le GTOS, le groupe entièrement féminin produit par Frank Zappa, l’a lancée dans les pages de Rolling Stone en 1969. Ses aventures l’ont vue sauter d’un gâteau lors de la première soirée de sortie d’un disque d’Alice Cooper, et l’ont fait voyager à Memphis où elle a rencontré Al Green et a trouvé un emploi chez les Bar-Kays. En cours de route, elle a épousé puis divorcé Suggie Otis, avant de passer au punk rock et de travailler avec les Rockats and Gears. C’est son histoire telle qu’elle l’a vécue et l’a vue.

Parker est l’éditeur musical de Yahoo Entertainment et l’hôte de l’émission quotidienne SiriusXM Volume ‘Volume West. Considéré comme un expert de la musique et de la culture pop, Parker est nominé pour le prix du journalisme en ligne et a écrit pour Elle, Mojo, Rolling Stone, NME et Guitar.

Elle est apparue en tant que commentatrice pour l’émission spéciale ABC “The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story”, “The Top Ten Revealed” d’AXS TV et le documentaire “I Want My MTV”, ainsi que pour “Behind” de VH1. The Music, CNN, MTV, The Insider et « Good Day LA ». Elle est l’auteur de Careless Memories Of Strange Behavior: My Notorious Life As A Duran Duran Fan (l’un des premiers livres électroniques publiés dans le cadre de la série de livres de musique entièrement numérique de Rhino Records, qui est allé à la première place sur iTunes Music Tableau des livres).