Alice Cooper discutera du livre sur les “ dommages permanents ” lors d’un événement au Grammy Museum

Avant la sortie du 9 juin de “Dommages permanents: mémoires d’une fille scandaleuse”, co-auteur Lyndsey Parker, Alice Cooper, chanteur Flèche de Wilde de STARCRAWLER et Pamela des Barres avec modérateur Lina Lecaro discutera du livre lors d’un événement numérique au Grammy Museum disponible à partir du 3 juin. “Dommage permanent” l’événement fait partie de Collection: en direct, le nouveau service de streaming en ligne officiel du Grammy Museum. Plus de détails peuvent être trouvés ici sur l’événement et en savoir plus ici sur les principaux points à retenir du livre.

“Dommages permanents: mémoires d’une fille scandaleuse” nous montre le monde de la scène musicale des années 60 et 70 à travers Miséricorde Fontenotles yeux de lui, ainsi que les retombées de cette époque – vivre l’itinérance avant de se dégriser et de refaire sa vie. Écrit juste avant sa mort en 2020 avec une journaliste musicale chevronnée Lyndsey Parker, Miss MercyLe voyage de est un incontournable pour quiconque était là et ne se souvient pas, ou souhaite simplement y être allé.

Miséricorde Fontenot était une Zelig qui a grandi dans la scène de San Francisco Haight Ashbury, où elle a croisé le chemin avec Charles Manson, est allé au premier test d’acide et était ami avec Jimi Hendrix (elle était plus tard dans son film “Pont arc-en-ciel”). Elle a prédit la catastrophe d’Altamont en lisant LES PIERRES QUI ROULENT‘cartes de tarot lors d’une fête et a quitté San Francisco pour les climats de Los Angeles en 1967 lorsque le Haight «a perdu sa magie».

Miss Mercyle travail de GTOS, les Frank Zappa-produit un groupe entièrement féminin, l’a lancée dans les pages de Pierre roulante en 1969. Ses aventures l’ont vue sauter d’un gâteau à Alice CooperLa première soirée de sortie de disque de son album, alors qu’elle était élevée sur PCP, et l’a fait voyager à Memphis où elle s’est rencontrée Al Green et a obtenu un emploi pour le Bar-Kays. En cours de route, elle s’est mariée puis a divorcé Shuggie Otis, avant de passer au punk rock et de travailler avec le Rockats et Engrenages. Voici son histoire telle qu’elle l’a vécue et vue.

Parker est l’éditeur de musique à Divertissement Yahoo et animateur du quotidien Volume SiriusXM spectacle “Volume Ouest”. Considéré comme un expert de la musique et de la culture pop, Parker est un candidat au Prix de journalisme en ligne et a écrit pour Elle, Mojo, Pierre roulante, NME et Guitare. Elle est apparue comme commentatrice pour le abc spécial “Le spectacle doit continuer: l’histoire de la reine + Adam Lambert”, Télévision AXSde “Les dix premiers révélés” et le documentaire “Je veux mon MTV”, ainsi que pour VH1de “Derrière la musique, CNN, MTV, L’initié et “Bonne journée LA”. Elle est l’auteur de “Souvenirs imprudents d’un comportement étrange: ma vie notoire en tant que fan de Duran Duran” (l’un des premiers livres électroniques publiés dans le cadre de Enregistrements de Rhino‘série de livres musicaux entièrement numériques, classée n ° 1 sur le palmarès iTunes Music Books).

