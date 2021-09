Alice Cooper Display ajouté à l’exposition “Legends of Rock” du Rock and Roll Hall of Fame

Le rock and roll concerne autant le spectacle et le visuel que le son et Temple de la renommée du rock and roll intronisé Alice Cooper a engendré une nouvelle génération de fans de rock and roll avec les deux. Les Temple de la renommée du rock and roll ajoute un nouveau Alice Cooper afficher à son populaire “Les légendes du rock” exposition.

Le nouvel écran fait ses débuts le 23 septembre en l’honneur Tonnelier‘s et partage des histoires derrière la musique et le spectacle qu’il a créés.

Les fans peuvent trouver des accessoires et des costumes portés par Tonnelier lors de visites emblématiques, dont :

* Accessoire de scène de chaise électrique d’origine, conçu par un membre du groupe Dennis Dunaway



* Blouson en cuir peint porté durant les années 1986-87 “Les retours de cauchemar” visiter



* Haut-de-forme blanc de “Bienvenue dans mon cauchemar” visiter



* Tenue de bondage en cuir de “Mad House Rock” visiter



* Blouson en cuir noir signature de Cooper avec clous en métal porté en 1989-90 “Déchets” visiter

De plus, l’affichage comprend une plaque de rue officielle “Alice Cooper Court” de la station de rock classique de Detroit WCSX, qui dévoilera Alice Cooper Court à Eloise Asylum également le 23 septembre. Les fans peuvent se connecter WCSX cette semaine pour gagner Salle du Rocher des abonnements virtuels, qui offrent d’excellents avantages et un contenu exclusif.

Intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2011, Alice Cooper spécialisé dans la musique aux teintes psychédéliques qui présageait (et inspirait) le glam, le hard rock, le métal et même le punk. Le puissant quintette a associé cette musique à des spectacles théâtraux et, parfois, terrifiants, mettant en vedette des simulations de chaises électriques et des décapitations à la guillotine. En dehors du shtick d’horreur, Alice Cooper jamais lésiné sur l’écriture de chansons, ce qui explique pourquoi “L’école est finie” et “Plus M. Nice Guy” restent les favoris.

Les “Les légendes du rock” L’exposition capture les moments les plus emblématiques de l’histoire du rock. Lorsque le rock and roll a fait irruption sur la scène au milieu des années 1950, son impact a été immédiat et explosif. Plus qu’une sensation musicale, le rock and roll était un phénomène social et générationnel qui est devenu l’un des mouvements artistiques les plus importants du XXe siècle. Son influence sismique se répercute dans toute la société, impactant notre façon de penser la mode, la culture des jeunes, la danse, la race, la sexualité et la liberté d’expression. C’est devenu un mode de vie; celui qui prospère aujourd’hui. La représentation diversifiée des artistes dans le “Les légendes du rock” exposition sont exemplaires du pouvoir durable du rock pour nous connecter tous. Allant du rhythm & blues, du jazz et du folk rock au heavy metal et au hip-hop, cette exposition représente une myriade de genres musicaux et met en lumière certains des actes les plus emblématiques du monde, passés et présents.

Les Temple de la renommée du rock and roll est ouvert tous les jours de 10h à 17h et jusqu’à 21h le jeudi de septembre à décembre.

