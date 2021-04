Alice Cooper dit qu’il a eu sa première expérience de drogue avec Jimi Hendrix

Dans une nouvelle interview avec « Le spectacle SDR », rocker légendaire Alice Cooper a été invité à décrire la première expérience de drogue qu’il ait jamais vécue. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « L’herbe était le premier médicament, et c’était [with] Jimi Hendrix. Je suis assis là après le spectacle. Je suis allé les voir. Et nous étions juste un petit groupe de lycée. Mais ils ont dit: « Hé, viens dans la chambre d’hôtel. » Et nous étions assis sur son lit, et Jimi va, ‘Ici, mec,’ [and he passed me the joint]. Et j’ai dit: «D’accord». Et puis il va et met un quart dans le lit – vous savez, le lit vibrant. Il y avait, genre, huit personnes assises sur le lit. Et il dit: «Nous sommes sur un vaisseau spatial». Et je suis allé, ‘D’accord.’ «

Quant à sa «pire» expérience de drogue, Alice a déclaré: « C’était Detroit, et je pense que c’était du cristal THC. Il était, genre, quatre heures du matin. J’ai repris conscience. Et je pensais que c’était un Jim Jones chose. Et je me suis levé. Je me souviens qu’il faisait environ 20 degrés en dessous de l’extérieur. Et je suis sorti juste en chemise, juste pour me réveiller. Et quand je suis revenu, tout le monde était en train de monter. C’était étrange; c’était comme un [Federico] Fellini chose. C’était tellement étrange que je croyais vraiment que tout le monde était mort, et j’étais le seul à avoir survécu. «

Tonnelier est sobre depuis 1983, date à laquelle on lui a diagnostiqué une cirrhose. Il a changé les choses en entamant un traitement et en renouvelant ses racines d’enfance dans le christianisme.

Alicele nouvel album studio de « Histoires de Detroit », est sorti le 26 février via earMUSIC.

Nommé pour la ville qui a lancé l’original Alice Cooper groupe sur la voie du succès, « Histoires de Detroit » suit les années 2019 « Chapelure » EP comme un hommage moderne à la scène rock and roll la plus difficile et la plus folle qui ait jamais existé.



