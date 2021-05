Alice Cooper en tête d’affiche de la croisière Monsters Of Rock 2022

La croisière annuelle Monsters of Rock revient en 2022 pour célébrer son 10e anniversaire. Au départ de Miami, en Floride, le promoteur On The Blue a annoncé que la croisière charter complète de cinq jours / cinq nuits partirait du 9 au 14 février à bord du Freedom of the Seas de Royal Caribbean, visiterait deux ports à CocoCay, aux Bahamas et à Labadee, en Haïti , et présente des performances de l’icône du rock Alice Cooper, ainsi que des performances de plus de 35 artistes.

La mise en vente publique a débuté aujourd’hui à 9 h HE, avec des cabines à partir de 1 799,00 $ par personne (occupation double, sans compter les taxes obligatoires et les frais supplémentaires).

La gamme de soutien pour MORC ’22 comprend Queensrÿche, Tom Keifer de Cendrillon, Skid Row, Lit, LA Guns, Kix, Winger, Michael Monroe, Great White, HEAT, Loudness, Pat Travers, Y&T, Eclipse, Vixen, Rose Tattoo, Black ‘ N Blue, Firewind, Chris Holmes, Joel Hoekstra, Lillian Axe, Faster Pussycat, Pink Cream 69, Dangerous Toys, Killer Dwarfs, XYZ, Beasto Blanco, Electric Boys, Crazy Lixx, Little Caesar, Roxanne, Signal 13 et The Mayor of MORC ― John Corabi.

De plus, les hôtes officiels de la croisière ― Eddie Trunk (VH1, SiriusXM), les comédiens Don Jamieson et Jim Florentine (anciens animateurs de l’émission télévisée à succès That Metal Show de VH1 Classic), les animateurs «Ozzy’s Boneyard» de SiriusXM et «Hair Nation» Keith Roth et Lüc Carl , Nikki Blakk, Izzy et Brian, Metal DJ Will et Ginger Fish ― animeront des questions et réponses et des activités spécialement conçues pour faire passer la fête d’un cran.

En plus des performances, MORC 22 accueillera des événements interactifs entre artistes et croiseurs, y compris des sessions de questions-réponses, Gong Show Karaoke, «So You Think You Can Shred», Cooking with Rock Stars, Painting With Rock Stars, Rock Stars vs Average Joe Basketball , et Beach Volleyball, avec plus à annoncer. En outre, la croisière accueillera des soirées à thème, des occasions de dîner avec des groupes sélectionnés et des expériences de photo d’artistes.

Le navire primé, Freedom of the Seas, a fait l’objet d’une refonte massive en 2020 dans le cadre du programme «Royal Amplified» de la compagnie de croisière. En plus d’un rafraîchissement à l’échelle du navire, de nouveaux bars et restaurants ont été ajoutés, complétant la liste déjà interminable d’activités et de fonctionnalités proposées par le navire.

Pour plus d’informations et les options de réservation, visitez le site officiel de Monsters of Rock Cruise.