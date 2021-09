Alice Cooper et The Cult annoncent une tournée britannique en tête d’affiche pour 2022

Alice Cooper et The Cult ont annoncé les détails d’une tournée des arènes britanniques en tête d’affiche qui devrait avoir lieu l’été prochain. Les deux artistes prendront la route fin mai et début juin de l’année prochaine pour six spectacles en aréna.

La tournée devrait commencer le 23 mai avec un spectacle à la Swansea Arena, avant que Cooper et The Cult ne jouent à l’O2 à Londres deux jours plus tard. Les dates à Manchester, Glasgow et Birmingham suivent avant la fin de la tournée à Leeds au First Direct Arena le 1er juin. Visitez Alice Cooper’s site officiel pour plus d’informations.

Ailleurs dans les nouvelles d’Alice Cooper, la star a récemment approuvé un nouveau livre de coloriage centré sur sa carrière, intitulé Welcome 2 My Nightmare. Welcome 2 My Nightmare est le dernier volet d’une série de livres créés par Rock N Roll Coloring, chacun célébrant l’art d’un acte différent.

Ils ont sorti leurs premiers opus, sur le thème de Judas Priest et Motörhead respectivement, à la fin de l’année dernière. La société a suivi cela avec la sortie de livres sur le thème de Thin Lizzy et Megadeth en avril de cette année.

Alice Cooper a sorti son dernier album Detroit Stories en février de cette année. Parlant du thème de l’album au moment de son annonce, Cooper a déclaré : « Détroit était l’épicentre du hard rock en colère.

« Après ne s’être intégré nulle part aux États-Unis (musicalement ou en termes d’image), Detroit était le seul endroit qui reconnaissait le son hard rock d’Alice Cooper. »

Avant ses rendez-vous au Royaume-Uni, Alice Cooper fera son retour tant attendu sur la route le une tournée à la une en septembre et octobre. La tournée débutera le vendredi 17 septembre à Atlantic City et se poursuivra jusqu’au 23 octobre à Atlanta. Le guitariste original de KISS, Ace Frehley, apparaîtra en tant qu’invité spécial dans tous les spectacles du 18 septembre au 22 octobre.

Alice Cooper et The Cult jouent les concerts suivants en 2022 :

23 mai – Swansea, arène

25 mai – Londres, The O2

27 mai – Manchester, AO Arena

28 mai – Glasgow, The SSE Hydro

30 mai – Birmingham, Resorts World Arena

1er juin – Leeds, première arène directe.

