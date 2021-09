Alice Cooper et The Cult annoncent une tournée britannique en tête d’affiche pour mai/juin 2022

Temple de la renommée du rock and roll Alice Cooper fera équipe avec des icônes du rock LE CULTE pour une tournée au Royaume-Uni en mai-juin 2022.

Les dates sont les suivantes :

23 mai – Arena, Swansea



25 mai – L’O2, Londres



27 mai – AO Arena, Manchester



28 mai – Le SSE Hydro, Glasgow



30 mai – Resorts World Arena, Birmingham



01 juin – First Direct Arena, Leeds

Mise en vente des billets le vendredi 17 septembre à 10h

Fort de son statut légendaire, Alice a décroché un album dans le Top 5 des charts britanniques avec “Histoires de Détroit” cette année. Le disque met en scène Alicedans la légendaire scène rock de Détroit de la fin des années 1960 et du début des années 1970, célébrant l’endroit où le son et le spectacle d’Alice ont pris tout leur sens.

Alice propose continuellement en direct, pas seulement de la musique incroyable, mais un spectacle impressionnant avec des serpents, des guillotines, des monstres et du sang – faisant des ravages sur scène tous les soirs. Des classiques comme “Sous mes roues”, “J’ai dix-huit ans”, “L’école est finie”, “Poison”, “Des bébés à un milliard de dollars” et “Plus de monsieur gentil” sont des incontournables et il y a des surprises tous les soirs, tirées sans effort de l’un des plus grands catalogues de rock and roll.

Co-diriger cet événement unique dans une vie, LE CULTE s’est délecté d’une carrière controversée et riche en histoires. Émergeant de la scène post-punk britannique sombre et romantique, Ian Astbury (voix) et Billy Duffy (guitare), a fait ses débuts avec l’album “Moment de rêve” en 1984 et se sont lancés dans une exploration sonore du post-punk au goth, en passant par le psychédélisme, en passant par le hard rock.

En 2016, ils sortent leur 10e album studio, “Ville cachée”, un chef-d’œuvre élégamment brutal inspiré par une exploration viscérale de soi et de l’âme, lançant LE CULTE dans une autre tournée mondiale triomphante, brûlant des scènes avec ENNEMI PUBLIC, CRI PRIMAL, COMBATTANTS DE FOO, GUNS N’ ROSES et bien d’autres en 2019, quand LE CULTE ont célébré le 30e anniversaire de leur “Temple Sonique” album avec une tournée mondiale à guichets fermés et un coffret.

