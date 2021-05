Alice Cooper interviewée par Joe Bonamassa sur ‘Live From Nerdville’ (vidéo)

Après le récent 50e épisode de Joe Bonamassasérie d’interviews à succès “En direct de Nerdville”, cette semaine Joe rattrapé la rock star ultime Alice Cooper. Voir l’intégralité de la conversation ci-dessous. La conversation prend une série passionnante de rebondissements alors que les deux artistes parlent de reprendre la route… enfin!

Pour commencer, Alice parle de son récent événement pour Rocher solide où ils ont joué avec les goûts de ASIE, Lou Gramm, le groupe de son fils, et EMBRASSER guitariste Tommy Thayer. De même, Joe parle de ses cinq récents spectacles et à quel point il était excité de se produire à nouveau et de voir des humains dans le public même s’il n’y en avait que quelques-uns.

Parlant des derniers spectacles qu’il a joués avant la pandémie, Alice a déclaré: “Eh bien, nous avons annulé 180 villes le 7 mars dernier et nous étions en Allemagne pour faire “Le rock rencontre le classique” quand nous avons appris que des fonctionnaires nous disaient que nous avions 24 heures pour quitter l’Allemagne avant la fermeture des frontières. Inutile de dire que c’était la dernière étape Alice vu pendant un moment. C’était comme un château de cartes ; tout s’est effondré en une journée. Nous avons également fait une émission-bénéfice avec REINE à Sydney en Australie. C’était un avantage pour l’incendie qui s’est produit là-bas. 95 000 personnes y ont assisté et c’était le dernier concert que nous avons fait en tant que groupe. Au moins, c’est une bonne façon de sortir. “

Demandé ce qui l’a amené à la musique, Alice divulgué: “J’avais 15 ans et j’ai entendu ces chansons et je me suis dit qu’est-ce qui se passe à la radio? C’était la Beatlemania.” Cela a motivé Alice et deux de ses amis achètent chacun un instrument et créent un groupe. “Nous avons commencé à jouer de la musique sur le modèle de LES OISEAUX. Nous voulions à l’américain OISEAUX. Pourquoi? Parce qu’ils étaient les groupes les plus cool à l’époque. Nous avons aussi aimé LES COUPURES et L’OMS. Plus tard, nous sommes entrés dans Paul Butterfield aussi, mais c’était toujours du hard rock.” Joe a partagé ses propres inspirations : « Pour moi, je suis entré dans Jeff Beck, et c’était le ‘Vérité’ album qui m’a vraiment pris au dessus. Pour moi, il a été le premier guitariste à armer une guitare.”

“C’était une période magique de la musique en Angleterre”, Alice d’accord, “et je pense que la compétition a aidé les choses. Parce que vous aviez Clapton, LES OISEAUX, John Mayall, L’OMS, et alors [Jimi] Hendrix se présente à Londres et change complètement la donne.”

Ils continuent à discuter du fait que vous ne pouvez plus tester les nouvelles chansons que vous avez écrites en tournée car avec les smartphones, vous testez une chanson un jour, puis le lendemain, c’est partout sur les réseaux sociaux, ce qui, pour eux, tue l’excitation de créer. et présenter un nouvel album. “Après les deux premiers arrêts de la tournée, le prochain arrêt de la tournée connaît déjà votre setlist”, dit Joe. Alice puis loue Joe pour être l’un des visages du blues et que les jeunes générations connaissent mieux à cause de sa façon de jouer.

D’autres conversations incluent la lecture et l’enregistrement avec des pistes, et la dissection de la lecture en direct de McCartney où tout est perfection, contrairement à quand tu vois LES PIERRES QUI ROULENT vivre et c’est “glorieusement bâclé”, selon Alice.

Alors qu’ils discutent de tournée, Alice partage son affinité pour la scène de Detroit, se souvenant d’un grand festival qu’il y a joué. “Vous avez vu MC5, LES STOOGES, dit-il. J’ai vu Iggy Pop et j’ai réalisé que j’avais peut-être de la concurrence… Nous avons fini par déménager là-bas pendant un moment. C’était aussi cool parce que Motown les joueurs et les artistes soutiendraient les groupes de rock et vice versa.”

Ensuite, ils parlent des hits. “Nous sommes devenus nationaux avec ‘J’ai dix-huit ans’, ” Alice mentionné. “CKLW la radio à Detroit a joué la piste. Nous étions contre Sintra, SUPRÊMES, Simon Garfunkel, puis nous. Cette chanson nous a fait sortir de Detroit.” Joe demandé Alice s’il pensait que ce serait un succès, et Tonnelier a dit: “Non. En fait, notre direction voulait que nous réduisions les choses. Et nous avons continué à dire à la direction que nous voulons LES OISEAUX. Mais il s’est avéré que la simplicité était très puissante.” La seule chanson Alice la pensée serait un succès était “L’école est finie”. Il a dit: “C’est un hymne intemporel.”

Joe demandé Alice quand il savait qu’il était célèbre. Il a répondu : « Quand les gens m’ont contacté en tant que Alice. J’ai pris le nom et nous avons organisé une soirée à l’Ambassador Hotel à LA. Nous avons eu des drag queens, des cigarette girls, c’était une nuit de folie.”

Ils parlent à propos de FLOTTE DE GRETA VAN, Alicele dernier album de Joe demande même : « Quelle est la personne la plus intéressante avec qui vous ayez joué au golf ? Alicela réponse ? “Groucho Marx. Il savait Bob Espoir, Dean Martin et Jerry Wilson. Pouvez-vous imaginer les plaisanteries? ”