Édition Sonicbond a fixé une date de sortie au 28 mai pour « Alice Cooper dans les années 1970 » par Chris Sutton.

Dans « Alice Cooper dans les années 1970 », Sutton explore l’histoire de ALICE COOPER le groupe et l’interprète solo des premières années à la fin décadente de la décennie. C’est le premier livre à offrir une approche complète de la Tonnelier phénomène et donner tout le crédit aux musiciens.

Le livre présente du matériel d’interview de personnalités clés, y compris Michael Bruce, Dennis Dunaway et Neal Smith du groupe d’origine, plus leur guitariste de session Mick Mashbir. Du solo Alice ans dans les années 1970, il y a du nouveau matériel de Prakash John, John Tropea et Allan Schwartzberg. Il y a aussi des observations de Ernie Cefalu, dont l’entreprise Oeil et oreille du Pacifique a conçu les pochettes d’album. Plusieurs autres musiciens, organisateurs de concerts et même le premier roadie du groupe ont également apporté leurs réflexions.

Tous les albums et singles de « Ne vous épatez pas » jusqu’à « De l’Intérieur » sont examinés en détail, ainsi que les versions d’archives et les chansons qui n’ont pas été coupées.

Sutton a été fan de Tonnelier depuis 1972 et la célèbre première apparition sur « Top Of The Pops ». La réunion du groupe pour leur tournée au Royaume-Uni en 2017 est l’un de ses plus beaux souvenirs. Il dirige le musée du Smethwick Heritage Centre et a écrit plusieurs publications pour eux. Il a également écrit plusieurs pièces de théâtre. « Alice Cooper dans les années 1970 » est sa première aventure dans l’écriture musicale, avec d’autres à suivre. Il vit à Great Malvern, Royaume-Uni

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).