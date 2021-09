Alice Cooper nommée grand maréchal pour le défilé du Desert Financial Fiesta Bowl de l’Arizona

Alice Cooper et neuf Bol de fête les fondateurs serviront de Défilé de bols Fiesta grands maréchaux lorsque le Défilé de bols Fiesta de Desert Financial frappe Central Phoenix en Arizona le samedi 18 décembre.

Le thème du défilé, qui honore le 50e anniversaire de l’organisation, est « Gold Standard : Un engagement envers la COMMUNAUTÉ ».

Les Défilé de bols Fiesta de Desert Financial le grand maréchal honore un individu ou un groupe dont les actions s’alignent avec le Bol de fêtes’engage à stimuler la croissance économique, à défendre des causes caritatives et à mettre en œuvre des expériences innovantes.

Depuis près de 50 ans, chanteur, auteur-compositeur et musicien Alice Cooper a eu un impact sur le monde de la musique avec ses performances uniques de rock théâtral et heavy metal. Dans la région métropolitaine de Phoenix, Tonnelier fondé “Le rock solide d’Alice Cooper“, une organisation confessionnelle qui a pour mission de faire une différence dans la vie des adolescents en les aidant à répondre aux besoins spirituels, économiques, physiques et sociaux en offrant un environnement sûr et engageant pendant les heures non scolaires.

Pour renforcer le profil national de l’Arizona, aider l’État de l’Arizona dans ses perspectives d’après-saison et présenter l’Arizona en tant que joueur de sport majeur, neuf visionnaires se sont réunis pour apporter un match de Bowl à la communauté de Phoenix.

Avec un effort qui a commencé à la fin de 1968, un groupe dirigé par un directeur de publicité Glenn Hawkins, directeur des relations publiques du journal Bill Sover, hôtelier Jack Stewart, avocat Don Meyer, responsable des médias Karl Eller, agent de change Jim Meyer, Coca Cola directeur général Georges Taylor, banquier George Isbell et comptable Don Dupont ont commencé leur mission d’apporter un jeu de bowl universitaire en Arizona. Après plusieurs présentations au NCAA, la persévérance a payé le 26 avril 1971, lorsque le NCAA Le Conseil a approuvé un jeu de boules en Arizona et le Bol de fête est né.

Jim Meyer, Don Meyer et Bill Sover représentera les fondateurs le long du Parade route.

Pilier de la communauté depuis plus de 80 ans, Union de crédit financière du désert a été le sponsor en titre de la Bol de fête défilé depuis 2018. Financière du désert s’est vanté de flotteurs, de ballons et d’activations personnalisés au fil des ans et poursuivra la tradition de montrer l’esprit de générosité de l’entreprise.

Rejoindre le Parade la famille cette année est Lerner & Rowe comme partenaire présentateur, après avoir travaillé avec le Bol de fête organisation sur plusieurs projets de relations communautaires au cours des dernières années. L’organisation rétribue les réalisations et le succès du cabinet d’avocats en aidant les organisations communautaires de l’Arizona qui servent les enfants et les familles. Le cabinet d’avocats de Lerner & Rowe a été un incontournable de l’Arizona depuis sa fondation en 2005 et a été construit sur les principes de représentation de qualité et un dévouement au service et à la satisfaction du client.

Avec le Défilé de bols Fiesta de Desert Financial se déplaçant deux semaines plus tôt, l’événement d’une journée le plus fréquenté de l’État bénéficiera de son propre projecteur le samedi 18 décembre. L’entrée est gratuite pour le public avec des sièges premium et réservés désormais disponibles à la vente à 30 $. Les Parade est diffusé en direct sur Arizona’s Famille 3TV, en ligne et via le AZFamille application.

Une combinaison de plus de 3 000 hommes, femmes, enfants et animaux participent à la Défilé de bols Fiesta Financial du désert chaque année – qui présente divers chars aux couleurs éclatantes, des ballons géants, des voitures anciennes, des unités équestres, des groupes caritatifs, des célébrités locales, des fanfares et plus encore. Les Bol de fête invite les groupes à soumettre une candidature d’ici le vendredi 10 septembre 2021 pour se joindre au défilé historique.

Pour plus d’informations sur les événements, le processus de demande et pour acheter des billets, visitez www.FiestaBowl.org/parade.

“Nous célébrons et honorons nos 50 ans d’impact communautaire et qui de mieux pour montrer la voie que l’icône de l’Arizona Alice Cooper et notre légendaire Bol de fête fondateurs, sans qui nous ne serions pas là aujourd’hui », a déclaré Mike Nealy, Bol de fête directeur exécutif. “Avec le Desert Financial Fiesta Bowl Parade présenté par Lerner & Rowe étant plus tôt cette année, nous pouvons célébrer et nous connecter avec notre communauté comme jamais auparavant.”

« Ce sera un honneur de servir en tant que grand maréchal pour le Desert Financial Fiesta Bowl Parade présenté par Lerner & Rowe. Monter sur un char ne semble pas être un travail difficile et j’ai hâte de le faire dans ma ville natale”, a déclaré Alice Cooper. « J’apprécie la générosité de Bol de fête organismes de bienfaisance pour aider les adolescents de la région de Phoenix. C’est formidable quand je vois d’autres organisations soutenir des organisations similaires comme notre Solid Rock Teen Center pour faire le travail pour les membres de notre communauté.”

« Dès le début, le Bol de fête la vision des fondateurs était de créer le plus grand et le plus important effort communautaire de l’histoire de l’Arizona. Au cours de nos 50 ans, nous avons fait exactement cela », a déclaré Don Meyer, Bol de fête co-fondateur. « Notre collaboration et notre esprit « can-do » ont été à la base de l’impact incroyable Bol de fête a eu sur et en dehors du terrain depuis. Les fondateurs sont honorés d’être grands maréchaux de la Desert Financial Fiesta Bowl Parade présenté par Lerner & Rowe, et de célébrer une fois de plus cet événement incroyable avec notre communauté.”

“Il n’y a pas de meilleure façon de célébrer le Bol de fête et notre communauté qu’avec Desert Financial Fiesta Bowl Parade présenté par Lerner & Rowe. Je pense que cela rassemble toute la communauté et les Financière du désert l’équipe est fière d’en faire partie », a déclaré Financière du désert Président et CEO Jeff Meshey. « C’est tellement génial de pouvoir célébrer le Bol de fête50 ans d’histoire avec les fondateurs et l’icône locale Alice Cooper comme grands maréchaux. Nous avons hâte de voir tous ces visages souriants le long du parcours du défilé lorsque Noël arrivera tôt cette année, le 18 décembre.”

« Nous croyons qu’ensemble, nous pouvons faire plus pour avoir un impact sur notre communauté et le Desert Financial Fiesta Bowl Parade présenté par Lerner & Rowe fait exactement cela, il rassemble les gens », a déclaré Glen Lerner et Kevin Rowe, co-fondateurs/partenaires de Lerner & Rowe Avocats en dommages. « Une partie du plaisir dans la vie consiste à établir des relations significatives et à célébrer les moments positifs. Parade offre à notre équipe une autre chance de faire les deux, tout en remplissant notre mission de se concentrer sur nos communautés. »