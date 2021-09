Alice Cooper porte son nom à la rue à Westland, Michigan : vidéo, photos

WCSX-FM personnalité du matin Big Jim O’Brien de “La maison de Big Jim” rejoint la légende du rock de Motor City Alice Cooper le jeudi 23 septembre pour dévoiler “Alice Cooper Court” à Eloise Asylum (30712 Michigan Avenue) à Westland, Michigan.

“Alice Cooper Court” est le troisième nom de rue créé par WCSX hommage aux icônes rock de Motor City. Les autres monuments de la région de Détroit incluent “Bob Seger Boulevard” et “Glenn Frey Drive”.

La cérémonie officielle a commencé à 14 h HE, animée par Jim O’Brien, et inclus les remarques de Tonnelier, qui a assisté au dévoilement avant son concert au DTE Energy Center le samedi 25 septembre. Il a également présenté une performance en direct de Alice Cooper bande de couverture LE CAUCHEMAR.

“J’adore l’idée qu’ils nomment les rues d’après des rock stars à Detroit”, Tonnelier a déclaré à la foule, selon le Detroit Free Press, en suggérant “Iggy Avenue” et “MC5 Street”. “Il y a probablement plus de rock stars que de politiciens.”

Pour commémorer la dédicace, le Temple de la renommée du rock and roll à Cleveland a ajouté une plaque de rue officielle “Alice Cooper Court” à son “Les légendes du rock” exposition, qui présente une nouvelle Alice Cooper affichage. En plus du panneau de signalisation, les fans peuvent consulter Alicel’accessoire original de chaise électrique et les costumes portés lors de ses tournées emblématiques.

“Le rock and roll concerne autant le spectacle et le visuel que le son. Alice Cooper a engendré une nouvelle génération de rock and roll avec les deux », a déclaré Nwaka Onwusa, conservateur en chef et vice-président des affaires curatoriales, Temple de la renommée du rock and roll. « Nous sommes ravis d’ajouter le panneau de signalisation officiel à notre exposition alors que nous célébrons Alice Cooperavec ses fans et partager des histoires derrière la musique qu’il a créée.”

Photo gracieuseté de Ville de Westland



