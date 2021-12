Alice Cooper : « Quand je prenais de la drogue, je ne savais pas où j’avais commencé et Alice a fini »

Si vous ne connaissiez pas très bien Alice Cooper, vous supposeriez probablement qu’il était un type effrayant, menaçant et controversé, qui porte des tenues en cuir et un maquillage aux yeux de raton laveur tout en faisant sa boutique hebdomadaire. Après une carrière d’hymnes sombres et flamboyants et de singeries notoires sur scène impliquant des serpents vivants, des guillotines et des camisoles de force, découvrir qu’il est en fait remarquablement doux et non le meneur de jeu excentrique et sinistre que nous voyons sur scène a toujours été une surprise inattendue mais bienvenue.

Alice Cooper n’est donc en fait que l’alter ego sur scène de Vincent Damon Furnier. C’est un personnage inventé pour l’aider à entrer dans le bon état d’esprit pour pouvoir fournir des performances audacieuses en tant que l’un des rockers de choc les plus célèbres au monde. Dans une nouvelle interview avec Classic Rock, Cooper discute de la différence entre son alter ego et sa vraie personnalité.

Lorsqu’on lui demande s’il se sent mal à l’aise après des périodes loin de son alter ego, ce qui lui permet supposément de libérer l’énergie refoulée qu’il est incapable de divulguer comme son moi doux habituel, Cooper répond : « Non, je peux allumer Alice. J’étais très différent, quand je buvais et prenais de la drogue, je ne savais pas où j’avais commencé et Alice a fini.

« Alors j’ai vécu dans ce chaos pendant un bon bout de temps. Quand je suis devenu sobre, je pouvais séparer les deux; je pouvais parler d’un film quand le rideau se lèverait, et le temps que je me tourne de gauche à droite, je deviens Alice. C’est une posture différente, le cerveau, le look, tout.

« Quand le rideau redescendra et que le public ne sera plus là, je recommencerai à parler du film en tant que moi-même. Je peux allumer et éteindre le personnage. C’est quelque chose que j’ai dû apprendre à faire. »

Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview dans le dernier numéro de Classic Rock, disponible dès maintenant. C’est une revue de fin d’année, un retour sur tout, des meilleurs albums de l’année aux meilleures rééditions. Il comprend également des conversations avec les artistes qui ont veillé à ce que le rock continue de rouler tout au long de 2021. De plus, il est accompagné de deux cadeaux gratuits : un calendrier mural Rock Icons 2022 et un livre de coloriage rock classique mettant en vedette Iron Maiden, Thin Lizzy, Iron Maiden et plus encore.