Alice Cooper, Queensrÿche, Tom Keifer, Skid Row, LA Guns Set pour l’édition 2022 de la croisière “ Monsters Of Rock ”

L’annuaire Monstres de Rock Cruise revient en 2022 pour fêter son dixième anniversaire. Départ de Miami, Floride, promoteur Sur le bleu a annoncé que la croisière en bateau complet de cinq jours / cinq nuits partira du 9 au 14 février à bord de Freedom of the Seas de Royal Caribbean, visitera deux ports de CocoCay, aux Bahamas et à Labadee, en Haïti, et présentera des performances de l’icône du rock Alice Cooper, ainsi que des performances de plus de 35 artistes.

La mise en vente publique débute aujourd’hui (11 mai) à 9 h HE, avec des cabines à partir de 1 799,00 $ par personne (occupation double, sans compter les taxes obligatoires et les frais supplémentaires).

Pour plus d'informations et pour réserver, visitez MonstersOfRockCruise.com

Monstres de Rock La gamme croisière 2022 comprend:

ALICE COOPER



QUEENSRŸCHE



TOM KEIFER



SKID ROW



LIT



LA GUNS



KIX



AILE



MICHAEL MONROE



GRAND BLANC



CHAUFFER



INTENSITÉ



PAT TRAVERS



Y&T



ÉCLIPSE



RENARDE



TATOUAGE ROSE



NOIR ET BLEU



VENT DE FEU



CHRIS HOLMES



JOEL HOEKSTRA



HACHE LILLIAN



PUSSYCAT PLUS RAPIDE



CRÈME ROSE 69



JOUETS DANGEREUX



Nains tueurs



XYZ



BEASTO BLANCO



GARÇONS ÉLECTRIQUES



CRAZY LIXX



PETIT CÉSAR



ROXANNE



SIGNAL 13



JOHN CORABI

Les hôtes officiels de la croisière seront Eddie Trunk (VH1, SiriusXM), comédiens Don Jamieson et Jim Florentine (anciens hôtes de VH1 Classiqueémission de télévision à succès “Ce spectacle de métal”), SiriusXMde Ozzy Boneyard et Nation des cheveux hôtes Keith Roth et Lüc Carl, Nikki Blakk, Izzy et Brian, métal DJ Will, et Poisson au gingembre. Ils animeront des questions-réponses et des activités spécialement conçues pour faire monter la fête d’un cran.

En plus des performances, Monstres de Rock La croisière 2022 accueillera des événements interactifs entre artistes et croiseurs, notamment: des sessions de questions-réponses avec les artistes / croiseurs, le karaoké Gong Show, “So You Think You Can Shred”, Cuisiner avec des stars du rock, Peindre avec des stars du rock, Rock Stars vs Average Joe Basketball Volleyball de plage, avec plus à annoncer. En outre, la croisière accueillera des soirées à thème, des occasions de dîner avec des groupes sélectionnés et des expériences de photo d’artistes.

Le navire primé, Freedom Of The Seas, a fait l’objet d’un relooking massif en 2020 dans le cadre du programme «Royal Amplified» de la compagnie de croisière. En plus d’un rafraîchissement à l’échelle du navire, de nouveaux bars et restaurants ont été ajoutés, complétant la liste déjà interminable d’activités et de fonctionnalités proposées par le navire (y compris le simulateur de surf FlowRider de 40 pieds de long, les toboggans aquatiques Typhoon et Cyclone, Vitality at Sea Spa, Playmakers Bar and Arcade, et plus). Sur toute la longueur du pont 5 et considérée comme le cœur du navire, se trouve la Royal Promenade, qui est une plaque tournante dynamique et passionnante qui relie les croiseurs à de nombreuses salles de spectacle, y compris deux salles de concert principales intérieures et la scène de la piscine.

Le premier port s’arrête sur Monstres de Rock Cruise 2022, Perfect Day at CocoCay, est une destination privée située aux Bahamas réservée aux clients de Royal Caribbean. Offrant d’innombrables façons de profiter de ses belles plages et de ses eaux cristallines, y compris certains des plus hauts toboggans aquatiques d’Amérique du Nord au Thrill Waterpark, la tyrolienne de 1600 pieds de long pour avoir une vue sur l’île à une vitesse fulgurante, le Up, Up et Away – un ballon à l’hélium qui flotte jusqu’à 450 pieds dans les airs. De plus, le Perfect Day at CocoCay offre de nombreuses options de restauration pour faire le plein d’énergie entre les aventures et l’accès au Coco Beach Club exclusif comprend des saveurs méditerranéennes élevées associées à une vue imprenable sur l’océan.

La prochaine étape est l’île privée de Labadee, la destination privée ultime pour Monstres de Rock croiseurs, offrant aventure, exploration et détente parmi ses nombreux bars et ses eaux cristallines. Les vacanciers peuvent augmenter l’adrénaline sur le Dragon’s Tail Coaster, une promenade palpitante de 30 miles par heure avec une vue incroyable sur l’île. Pour plus d’action, les passagers aventureux peuvent choisir d’attacher un casque et un harnais et descendre à 500 pieds sur la Dragon’s Breath Flight Line, la plus longue tyrolienne au-dessus de l’eau. De plus, vous avez le choix entre de nombreuses options passionnantes, notamment des promenades en jet de vagues, du parachute ascensionnel, des safaris avec tuba, des excursions en kayak et bien plus encore.

Avec une myriade d’événements, d’activités et de musique pour divertir les fans jour et nuit, Monstres de Rock 2022 promet d’être un camp fantastique, un paradis personnel et les vacances d’une vie pour les amateurs de musique hard-rock.

Un leader de l’innovation en matière de charte de croisière, Monstres de Rock Cruise a transporté plus de 30 000 passagers au cours des dix dernières années. Les principes de Monstres de Rock ont des racines profondes dans l’industrie de la musique, fournissant une gestion de production de navires de croisière de classe mondiale pour des célébrités et des artistes musicaux depuis des décennies. Monstres de Rock a établi la norme de l’industrie pour les croisières musicales à thème et les expériences des fans et a joué un rôle clé dans le développement de concepts de croisières thématiques révolutionnaires.