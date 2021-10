Alice Cooper reçoit un traitement de parodie de marionnettes chaussettes

Halloween ne pourrait pas démarrer correctement cette année sans Halloween Parodie de marionnettes chaussettes vidéo; Cette année, Alice Cooper obtient le traitement de la marionnette avec un spin-off de la piste « Nourrir mon Frankenstein » de l’album de 1991 « Hé Stoopid ». La vidéo présente un « Frankensock » balançant la guitare principale, façonné à partir de ce que nous supposons être les parties du corps d’autres vêtements. La vidéo stylise Tonnelier de la garde-robe aux cascades emblématiques de la scène, comme une guillotine coupant la tête de la marionnette à chaussettes.

Réalisateur Brady Tulk et producteur Johnny Zero-Forever fait équipe avec des talents musicaux TÊTE DE RIVE pour l’assommer et cette vidéo ne fait certainement pas de chaussette.

Parodie de marionnettes chaussettes a créé de nombreux hommages à des groupes tels que METALLIQUE, NŒUD COULANT, et plus. La tenue est actuellement en pré-production pour une saison 3 tant attendue qui débutera le tournage début 2021 et comprend une douzaine de nouveaux actes parodiques.

De retour en 2019, Tulk Raconté VoyageDallas À propos Parodie de marionnettes chaussettes: « C’est un Youtube série qui prend des groupes emblématiques et les transforme en marionnettes à chaussettes. Notre équipe ne coupe pas les coins ronds. Nous créons non seulement la musique à partir de zéro, mais nous nous efforçons de rester fidèles aux moindres détails. Nous recherchons minutieusement le groupe pour rendre hommage aux artistes et nous le filmons avec la meilleure valeur de production possible. Nous prenons le concept de la chanson et appliquons des paroles liées aux chaussettes.

« Nous avons attiré l’attention des groupes eux-mêmes, de TUEUR publier notre vidéo, à PANTERA‘s Vinnie Paul faire une apparition, obtenir un sceau d’approbation de NŒUD COULANT‘s Corey Taylor. »



