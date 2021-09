Alice Cooper s’associe à Rock & Brews pour lancer “Poison Burger”

Rock & Brews les restaurants se sont associés Temple de la renommée du rock and roll Légende Alice Cooper en créant un hamburger outrageusement chaud et savoureux.

Les fonctionnalités de Poison Burger Tonnelierde la sauce piquante “Poison” Reaper et des jalapenos pour donner à vos papilles un frisson épicé. Le nouvel élément de menu est disponible dans tout le pays à Rock & Brews restaurants (à l’exception des aéroports, des arènes et des casinos), qui lancent le défi, demandent aux fans de venir prendre le #PoisonChallenge, de finir le hamburger et de prouver qu’ils en sont dignes en partageant leurs photos sur leurs réseaux sociaux préférés.

Avec Alice actuellement en tournée du 17 septembre au 23 octobre, il pourrait être vu à un Rock & Brews endroit ayant lui-même un Poison Burger.

« JE VOUS DÉSIRE de finir un Poison Burger. C’est un excellent cheeseburger, et c’est MA sauce piquante dessus et je pouvais à peine en passer la moitié avant de chercher l’antidote », explique Alice. “Contrairement à ma guillotine, le Poison Burger ne présente aucun danger mortel, mais ce n’est PAS pour les âmes sensibles. Si ce cheeseburger avait été autour de Salem dans les années 1600, ils auraient brûlé les chefs comme des sorcières !”

En collaboration avec Musique d’onde primaire et Distribution de coups chauds, Alice CooperLa gamme Hot Sauce de ‘s propose trois sauces piquantes différentes basées sur ses chansons à succès, “Bienvenue dans mon cauchemar”, “Plus M. Nice Guy” et “Poison”. La chaleur intense de la sauce piquante “Poison” Reaper vous plongera dans Alicecamisole de force. Vos sens vous diront d’arrêter lorsque vous sentirez les piments Reaper couler dans vos veines avec… Poison ! Les trois sauces piquantes sont maintenant disponibles chez les participants Rock & Brews emplacements et en ligne dans le monde entier sur Amazon.com et UnitedSauces.com.

Rock & Brews est un concept de restaurant et de divertissement unique en son genre, inspiré du rock, conçu pour intéresser les personnes de tous âges avec une cuisine américaine artisanale de qualité et des spécialités locales, une sélection inégalée de bières artisanales et internationales. Fondé par des icônes du rock Gène Simmons et Paul Stanley de EMBRASSER, avec des partenaires, restaurateur Michel Zislis et vétérans de l’industrie du concert Dave et Dell Furano, la première Rock & Brews ouvert près de l’aéroport de LAX en Californie du Sud en 2010. Chacun des 20 sites de la marque aux États-Unis et au Mexique dispose d’un environnement de coulisses mettant en vedette l’art rupestre emblématique, les poutres et l’éclairage de concert, et plusieurs écrans plats partageant certains des plus grands moments de concert rock de tous temps.

