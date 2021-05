Alice Cooper vend sa rare peinture d’Andy Warhol pour des millions de dollars

Galerie Larsen a annoncé cette légende du rock Alice Cooper vendra son précieux Andy Warhol au Ventes d’art Larsen d’automne 2021 le 23 octobre 2021. D’une valeur estimée entre 2,5 et 4,5 millions de dollars, l’œuvre d’art pourrait devenir la peinture la plus vendue de l’État d’Arizona.

Le musicien a redécouvert la pièce il y a plusieurs années dans le garage de sa résidence de Scottsdale, en Arizona, à la grande surprise du monde de l’art et du rockeur lui-même. “Cette sérigraphie m’a été offerte pendant des années folles et j’avais complètement oublié que je la possédais”, a déclaré Tonnelier, qui par chance a trouvé le tableau parfaitement conservé.

La pièce est une petite chaise électrique rouge vif en acrylique et sérigraphie sur toile, de WarholSérie “Death And Disaster” de 1964-65. Warhol‘s Little Electric Chair est basé sur une photo de presse des années 1950 de la chambre de la mort de la prison de Sing Sing, où Julius et Ethel Rosenberg ont été exécutés pour avoir conspiré en vue de transmettre des secrets atomiques aux Russes. Warhol a utilisé des sources provenant de journaux et d’archives de photos de la police pour cette série, dont les sujets comprenaient les suicides, les accidents de voiture, etc.

Au début des années 1970, Tonnelier et Warhol sont devenus amis au célèbre Max’s Kansas City à New York.

“J’ai rencontre Andy Warhol quand je vivais à New York, et c’était juste au moment où je devenais le fléau du rock’n’roll et bien sûr que cela attirait toute la foule de Warhol », a déclaré Tonnelier. «Vous alliez dans des clubs comme Max’s Kansas City et ils étaient tous là et nous traînions. C’était une période très surréaliste, Andy prenait toujours des photos de tout le monde ou faisait des films de tout le monde. Il avait toute une foule de gens autour de lui tout le temps, et ma copine Cindy Lang était vraiment connecté à ce groupe.

“Un jour, il y a quelques années, je parlais à Dennis Hopper qui a dit qu’il vendait deux de ses Warhols. J’ai dit: “ Attends une minute, je pense que j’ai un Warhol quelque part.’ Je suis donc allé fouiller et je l’ai trouvé et il était en parfait état. Je veux dire que c’était en quelque sorte dans une capsule temporelle, ce que je pense Andy aurait adoré parce qu’il adorait faire de la capsule temporelle une œuvre d’art en soi. Alors ça y était, il avait vécu tout seul pendant de nombreuses années. Nous l’avons sorti et l’avons regardé avec l’intention de l’afficher, mais j’ai ensuite décidé qu’il était temps de passer à autre chose, il était temps de le publier. Je pensais que je l’avais depuis tout ce temps et que je l’avais presque oublié – laissons quelqu’un d’autre l’apprécier vraiment. “

Le résident de longue date de l’Arizona a choisi la Larsen Gallery de Scottsdale pour vendre le Andy Warhol dans son Ventes d’art Larsen d’automne 2021 qui se tiendra le 23 octobre. Les ventes aux enchères d’art Larsen ont historiquement vendu plus de 90% des lots offerts avec des soumissionnaires inscrits de la plupart des États et de plus de 40 pays différents. La galerie fera don d’une partie de sa commission à Tonnelierà but non lucratif Fondation Solid Rock, qui offre un soutien et une communauté aux adolescents locaux.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire pour soumissionner Ventes d’art Larsen 2021, veuillez visiter le site Web de la vente aux enchères à larsenartauction.com ou contacter la galerie au 480-941-0900.

Alice Cooper crédit photo: Chris Loomis

