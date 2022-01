Alice Evans supprime son compte Twitter au milieu de la séparation d’Ioan Gruffudd

Evans semble avoir supprimé son compte Twitter (Photo: .)

Alice Evans a supprimé son compte Twitter à la suite de sa séparation avec son mari Ioan Gruffudd.

L’actrice de 50 ans aurait défini son compte comme privé au cours du week-end avant de sembler le supprimer entièrement, avec une recherche de l’identifiant Twitter de la star faisant apparaître le message: « Ce compte n’existe pas ».

Gruffudd et Evans, qui se sont rencontrés sur le tournage de 102 Dalmatiens en 2000 et se sont mariés au Mexique en 2007, ont confirmé leur séparation en janvier 2021 après que l’actrice se soit rendue sur Twitter pour annoncer que son mari » quittait la famille « .

Dans un tweet qui a été supprimé peu de temps après la publication, elle a écrit: » Mon mari / âme sœur bien-aimé de 20 ans, Ioan Gruffudd, a annoncé qu’il allait quitter sa famille à partir de la semaine prochaine. Moi et nos jeunes filles filles [sic] sont très confus et tristes.

« On ne nous a donné aucune raison, sauf qu’il » ne m’aime plus « . Je suis vraiment désolé.’

Le couple, qui partage les filles Ella Betsi, 12 ans, et Elsie Marigold, huit ans, a ensuite publié une déclaration commune aux personnesen lisant : « Comme vous pouvez l’imaginer, c’est une période incroyablement difficile pour notre famille et nous restons attachés à nos enfants. Merci de respecter notre vie privée.

Le message lors de la recherche du compte précédemment actif de l’actrice (Photo: Twitter)



Le couple était ensemble 20 ans avant leur séparation (Photo : Toni Anne Barson/FilmMagic)

Après que Gruffudd a demandé le divorce en mars, citant des « différences irréconciliables », Evans a pris la parole, affirmant qu’elle ne savait pas qu’il avait fait le pas de mettre fin à leur mariage de 13 ans.

A côté d’une photo d’un article, l’actrice a commenté : « Oh. D’accord. Merci de me le faire savoir. Je suppose?’

Elle a également défendu son droit de parler publiquement de la scission sur Instagram, s’irritant contre les conseils qui lui avaient été donnés de » l’accepter [the situation] ‘avec dignité ».

Gruffudd est depuis passé à autre chose avec sa nouvelle petite amie Bianca Wallace – qui aurait 29 ans – partageant une photo d’eux ensemble sur Instagram en octobre, avec Evans montrant sa main sans alliance aux photographes peu de temps après.

L’actrice de Vampire Diaries a précédemment qualifié Twitter de » débouché » pour qu’elle puisse parler à d’autres femmes dans des situations similaires, tout en expliquant pourquoi elle a décidé de partager les détails de ses problèmes de mariage en ligne.

L’actrice a été franche au milieu de son divorce (Photo: .)

Dans une chronique qu’elle a écrite pour le Daily Mail, Evans a parlé des difficultés auxquelles elle était confrontée en étant enfermée à Los Angeles sans famille ni amis alors qu’elle s’occupait des filles du couple.

Alors qu’elle prétendait que les avocats de Gruffudd l’avaient exhortée à cesser de » diffuser son linge en public « , l’actrice a écrit: » Cela peut sembler étrange, mais plus j’étais poussée, poussée, invitée à faire la queue, plus les avocats me disaient de ne pas le faire. parler, plus j’avais envie de le faire.

« Parler à Twitter m’a aidé à prendre du recul. Des femmes du monde entier m’envoyaient un message pour me dire qu’elles avaient vécu des expériences similaires. Sans ce débouché, j’aurais peut-être vraiment perdu la tête.

Après qu’Evans ait accordé une interview franche à Lorraine Kelly en novembre, la présentatrice a exprimé son inquiétude pour l’actrice car elle a avoué qu’elle « pensait qu’elle pourrait se faire du mal » lors de la séparation d’avec son ex.

Se présentant comme une « mariée béate » avant leur séparation, l’actrice a révélé: « Il [Gruffudd] m’a dit au cours des premiers jours: « Je ne t’aime plus. » Écoute, je ne remets pas en question son droit de ressentir ça. Je ne le blâme pas, mais c’était tellement à l’improviste…’

Evans a accordé une interview émouvante à Lorraine Kelly en novembre (Photo: ITV)

«Il n’arrêtait pas de dire:« Je suis désolé, je ne ressens plus la même chose pour toi. Je pourrais partir, je pourrais ne pas partir.

Alice a poursuivi en disant : « Finalement, j’ai pensé que je pourrais me faire du mal… Mes amis ne savaient tout simplement pas quoi me dire. À un moment donné, j’ai juste pensé que je vais perdre la tête.

Exprimant son inquiétude, Lorraine a répondu: « Je suis juste inquiète pour toi. Parce qu’évidemment tu es très fragile, et c’est une situation difficile et horrible à vivre. Absolument infernale.

« Je souhaite juste que tu sois là pour que je puisse te faire un câlin », a-t-elle ajouté.

Metro.co.uk a contacté les représentants d’Alice Evans pour commentaires.

