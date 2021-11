Alice Glass détaille son premier album et partage la vidéo de la nouvelle chanson « Baby Teeth »: regardez

Alice Glass a révélé les détails de son premier album solo : Prey//IV sort le 28 janvier via son propre Eating Glass Records. Le disque comprend le nouveau single « Baby Teeth », qui est accompagné d’un clip créé par Lucas David et Astra Zero. Regardez « Dents de bébé » ci-dessous.

Prey//IV est le premier long métrage de Glass depuis qu’elle a quitté son ancien groupe Crystal Castles en 2014. Le LP suit également l’EP Alice Glass de 2017. Le nouvel album comprend « I Trusted You » et « Suffer and Swallow » de Glass.

« J’aime faire des chansons sur lesquelles vous pouvez danser quand vous êtes triste », a déclaré Alice Glass dans un communiqué de presse. « ‘Baby Teeth’ est probablement le morceau le plus sombre et le plus désespéré de mon album, mais il semble trompeur d’espoir. »

Revisitez le long métrage de 2018 de Pitchfork « L’agonie et l’extase d’Alice Glass ».

Proie // IV:

01 proie

02 épinglé sous les membres

03 L’amour est violence

04 Dents de bébé

05 Tout le monde

06 Les traqués

07 Jeu équitable

08 Chasse aux sorcières

09 Souffrir et avaler

10 Souffrez en paix

11 Animosité

12 Je t’ai fait confiance

13 Le chagrin se termine