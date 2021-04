Alice Temperley restructure la marque, se concentre sur le D-to-C, la durabilité – WWD

LONDRES – Alice Temperley a placé son entreprise dans l’administration, restructuré et formé une nouvelle entreprise alors qu’elle cherche à prendre un nouveau départ à la suite de la pandémie COVID-19.

La nouvelle entreprise, connue sous le nom de Temperley Holdings Ltd., aura un «modèle commercial plus rationalisé et ciblé» avec un accent sur les ventes directes aux consommateurs, les canaux sociaux et une chaîne d’approvisionnement plus serrée reposant sur une fabrication britannique locale et des matières premières durables.

La société a déclaré que les changements étaient en partie le résultat d’une «année dévastatrice pour l’industrie des vêtements de mariée et d’occasion», qui a longtemps été une grande partie de l’entreprise.

Le conseil soutient le mouvement, et la base d’actionnaires reste la même. Temperley, dont le titre est fondateur et directeur créatif, et Luca Donnini, directeur général, resteront sur place.

«Le COVID-19 a sans aucun doute accéléré la nécessité d’aborder le marché mondial dans un modèle d-to-c», a déclaré Donnini, un ancien dirigeant de Guess Europe et Max Mara qui a aidé à transformer Temperley en une opération plus commerciale. «Cette restructuration permettra une organisation allégée et un contrôle plus strict de notre distribution et de notre production, avec une livraison constante de qualité à nos clients.»

Selon lui, l’objectif est de dégager un bénéfice consolidé du groupe dans les 18 mois.

La marque avait déjà entamé un processus de transformation lors du verrouillage l’année dernière, transférant ses opérations de siège social à Somerset, en Angleterre, le comté d’origine de Temperley. Le nouveau siège social est situé dans le petit bourg d’Ilminster.

Comme indiqué, le nouvel espace de 22 000 pieds carrés est multiforme, avec des bureaux et des studios pour la conception, le marketing, les accessoires de mariée et la vente au détail. Il y a aussi un café et un espace événementiel. Le siège social est situé dans le bâtiment Gooch and Housego, une propriété historique bien connue de la place principale d’Ilminster, que Temperley a rénové de fond en comble.

À la suite de la restructuration, la créatrice prévoit également de mettre en action ses archives de 20 ans de dessins, d’imprimés et de motifs. La marque a signé une série de partenariats de licence pour des produits de prêt-à-porter et de style de vie qui seront lancés dans les mois à venir au détail et sur tempérleylondon.com.

Elle élargit également l’empreinte de Somerset par Alice Temperley, un label de diffusion qu’elle a lancé en 2012 en exclusivité avec les grands magasins John Lewis.

Cette collection sera renommée et relancée, et John Lewis continuera à avoir l’exclusivité au Royaume-Uni. Temperley prévoit de la déployer à l’international et de la vendre également sur le site Web de la marque.

La créatrice, comme beaucoup de ses pairs, réduit le nombre de collections rtw principales qu’elle produit chaque année de quatre à deux.

Lors d’un entretien téléphonique, Temperley a déclaré qu’elle était impatiente de se lancer dans la prochaine phase de l’entreprise, de se concentrer sur le site de commerce électronique, de développer son empreinte D-to-C et de relancer l’activité nuptiale.

Elle a dit qu’elle était soulagée que l’entreprise soit plus flexible et non «dépendante du gros», même si ce canal restera important. Temperley a ajouté qu’elle souhaitait travailler de manière plus durable, en utilisant des usines locales pour les accessoires et les vêtements d’extérieur, et en créant une chaîne d’approvisionnement plus fluide et plus efficace.

«J’ai découvert des partenariats incroyables et des entreprises de fabrication britanniques à ma porte, et cela nous rapproche de ma vision d’un mode de vie meilleur et plus durable pour tous», a déclaré Temperley, ajoutant que le déménagement à Somerset «est une étape importante pour pouvoir pour développer la force de la marque, d’un point de vue marketing, créatif et expérientiel. »

Dans une interview en octobre dernier, Temperley a déclaré que l’ouverture du Somerset signifie: «nous pourrons faire beaucoup plus de collections« made in Somerset »et transformer [made-to-order] robes de mariée plus rapidement, aussi. Elle a dit qu’elle avait passé une grande partie de l’été dernier à poncer, décaper la peinture et à travailler sur les fenêtres, l’électricité et la plomberie aux côtés des constructeurs.

Elle a ajouté que le nouvel espace l’aidera à “ralentir, se concentrer et prendre plus de temps avec des rendez-vous en tête-à-tête dans l’atelier.”

Son magasin de la maison de ville sur Bruton Street restera ouvert, pour le moment, bien que Temperley ait déclaré que la société décidait toujours de son avenir. Le créateur a récemment ouvert un deuxième magasin au 163 Draycott Avenue à Chelsea, non loin de Chanel, Joseph et Daylesford Organic. Les relations publiques et les opérations de vente resteront basées à Londres.

Dans les derniers documents déposés sur Companies House, le registre officiel des entreprises au Royaume-Uni, Temperley London a déclaré 8,5 millions de livres de revenus et 3,7 millions de livres pour l’année terminée le 31 décembre 2019.