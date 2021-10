Alicia Keys annonce de nouvelles clés d’album et partage une nouvelle chanson « Best of Me »: Écoutez

Alicia Keys a révélé les détails de son prochain album, Keys, qui sortira le 10 décembre. Il existe deux versions de l’album : Originals et Unlocked. En conséquence, elle a partagé deux versions du premier single du projet, « Best of Me ». Écoutez les versions « Originals » et « Unlocked » de la chanson ci-dessous.

« Les Originals viennent de ce côté classique de moi ! C’est cet AK qu’on veut !! Un retour aux sources », a écrit Keys. « Le côté Unlocked, je voulais échantillonner The Originals pour créer une toute autre expérience sonore. Donc, [Mike Wil Made-It] et je me suis connecté et j’ai fait de la magie.

Après Alicia l’année dernière, Keys est apparu à la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame pour prononcer une allocution pour les honneurs posthumes de Whitney Houston. Elle a également rejoint Brandi Carlile sur un nouveau single intitulé « A Beautiful Noise », sorti dans le cadre d’un effort pour obtenir le vote l’automne dernier.

Lisez le Sunday Review de Pitchfork sur les premières chansons de Keys en 2001 en la mineur.