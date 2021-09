Alicia Keys annonce son nouveau single ‘LALA’ et son retour au gala MTV neuf ans plus tard

MADRID, 10 sept. (EUROPA PRESS) –

Alicia Clés a sorti son nouveau single ‘LALA’ avec la star internationale Swae Lee via RCA Records. Parallèlement à la sortie du single, L’artiste a annoncé son retour au gala des MTV VMAs, qui marquera sa première apparition en neuf ans.

Animée par Doja Cat, l’émission sera diffusée en direct du Barclays Center le dimanche 12 septembre à 20 h HE / PT sur MTV. L’auteur-compositeur-interprète new-yorkais 15 fois primé aux Grammy Awards donnera une performance aux VMA avec vue sur New York pour célébrer la résistance de la ville. La dernière fois qu’Alicia est montée sur la scène emblématique des VMA, c’était en 2012 avec sa première mondiale de “Girl on Fire”, avec des invités spéciaux tels que Nicki Minaj et la gymnaste olympique Gabby Douglas.

“LALA” inaugure une nouvelle ère pour Keys après la récente célébration du 20e anniversaire de leur premier album emblématique “Songs In A Minor”, au début de cette année. Depuis lors, Keys a vendu plus de 65 millions de disques et construit un répertoire sans précédent de succès et de réalisations.

Son septième album studio, ‘Alicia’, est sorti en septembre 2020 et a valu à Keys son huitième numéro un sur le Billboard R&B Album Chart. Les singles de l’album, “Show Me Love” et “So Done”, ont valu à Keys les 11e et 12e numéros 1 du classement Billboard Adult R&B Songs, respectivement.

En outre, Alicia Keys se produira le 30 juin au Palau Sant Jordi de Barcelone et le 4 juillet au WiZink Center de Madrid.