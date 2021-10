Alicia Keys dit qu’elle a pardonné à Lil Mama d’avoir écrasé les performances de VMA avec Jay-Z

Les MTV Video Music Awards ont donné à la culture certains des moments de performance sur scène les plus emblématiques de l’histoire. Cette année, Chloe Bailey a léché son micro à la fin de sa performance de « Have Mercy ». Beyoncé a reçu une standing ovation bien méritée pour sa première performance solo en 2003. Et puis il y a le légendaire baiser à trois entre Britney Spears, Madone, et Christina Aguilera.

rappeur de Harlem petite maman peut également se compter parmi la liste restreinte des moments mémorables de VMA, grâce à sa tristement célèbre interruption Jay Z et Alicia Clés tandis que le duo a interprété sa chanson désormais emblématique, « Empire State of Mind ».

Le moment de 2009 a laissé les téléspectateurs, et apparemment les membres du public, confus.

Jay-Z (C) et Alicia Keys (R) se produisent lors des MTV Video Music Awards 2009 au Radio City Music Hall le 13 septembre 2009 à New York. (Photo de Christopher Polk/.)

Mais apparemment, tout est eau sous les ponts, du moins pour Keys.

En discutant avec les animateurs de The Morning Hustle Show, Alicia Keys a déclaré qu’elle avait pardonné au rappeur « Lip Gloss » pour son apparition impromptue sur scène. « Bien sûr », a déclaré Keys pour savoir si elle pardonne ou non à Lil Mama.

« Bien sûr. Écoutez, à ce jour, je n’ai vraiment jamais su qu’elle était même sur scène – c’est la partie la plus folle de tout pour moi. J’étais sur cette scène, JAY était au milieu, elle était de l’autre côté de JAY, et je ne l’ai jamais vue. Jamais. »

Keys a poursuivi: « Alors, euh, c’était fou pour moi. Mais j’ai absolument – ce n’est même pas une déclaration. C’était alors. Tu sais, elle aussi est de New York. Vous savez, je pense qu’elle a vraiment ressenti l’énergie du disque et elle l’a adoré et elle n’a pas pu se retenir. Écoute, c’est ce que ma musique fait aux gens. Que pouvons-nous dire ? »

Dans une interview avec Complex en 2015, Lil Mama a partagé ce qui l’a poussée à interrompre la performance.

« J’essayais de célébrer la ville. Maintenant que je suis une femme, à quel point cela aurait-il paru fou si elle était montée là-haut ? Ils auraient été comme, [Beyoncé’s] jalouse, elle ne supporte pas de voir [Jay-Z] avec une autre femme. Je suis quelqu’un qui n’est pas dans cet état d’esprit, qui ne pense pas de cette façon, juste pris dans l’instant. Je regarde en arrière et je pense, putain, elle avait raison. Je trébuchais.

En 2009, après l’incident, Lil Mama a déclaré à MTV News : « Je veux m’excuser. Je n’essayais pas d’être irrespectueux … je le sentais et c’est juste arrivé », a déclaré Mama à l’époque. « Alors que je marche, je m’arrête et je me dis : « Allez, allez, allons-y » à Beyoncé, et elle dit : « Quoi ? » Elle ne pouvait pas y croire », se souvient-elle.

Le moment de crash de scène de Lil Mama est quelque chose qu’elle ne semblait jamais vivre – sans parler du fait qu’elle est devenue un mème perpétuel et continue même de l’être aujourd’hui. Plus tôt cette année, Lil Mama a déclaré qu’elle avait tenté de contacter Jay-Z et Alicia Keys pour s’excuser, mais qu’elle n’avait pas encore eu de réponse des superstars de la musique.

« Je suis entrée dans l’industrie en tant qu’adolescente noire de Brooklyn & Harlem NY », a déclaré Lil Mama à un fan sur Instagram. «Ces situations concernent des adultes matures d’au moins 10 ans mon aîné. J’ai contacté en privé pour créer une opportunité de communication et de clarté.

Elle a également déclaré aux hôtes de The Breakfast Club que les mèmes et les réactions négatives qu’elle avait subies étaient blessants. Maman a expliqué qu’elle pleurait la perte de sa mère bien-aimée tout en essayant de surmonter la dure réponse.

Bien que Jay-Z n’ait rien dit ces dernières années sur l’accident de scène de Lil Mama, il en a parlé à l’époque.

« Pour interrompre ce moment pour nous, je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire », a-t-il déclaré à l’animateur de radio. Angie Martinez. «C’était beaucoup de planification qui a été nécessaire pour cette performance. Perturber cela était hors de propos.

