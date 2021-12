Alicia Keys est maintenant une artiste indépendante

Alicia Keys devient indépendante.

Avec la sortie de son huitième album studio KEYS, la lauréate de 15 Grammy Awards a officiellement rempli son contrat d’enregistrement avec Sony Music et est désormais une artiste indépendante.

« Je suis tellement excitée parce que KEYS est en fait le dernier album que j’ai sur un label majeur », a-t-elle annoncé lors d’une conversation avec Genius sur Twitter Spaces.

Alicia a signé chez J Records, une division de Sony, il y a 20 ans et a sorti ses débuts en 2001 Songs in A Minor, qui l’ont catapultée au rang de superstar et lui ont valu cinq Grammys.

Elle a reçu les félicitations de son collaborateur « Empire State of Mind », JAY-Z, qui était un invité surprise lors du chat Twitter Spaces.

« Félicitations tout d’abord, c’est un accomplissement », a déclaré Hov. « Le fait que vous ayez été signé sur un label pendant 20 ans est une chose incroyable en soi, mais le fait que vous ayez pu terminer votre contrat, peu de gens l’ont eu. Cela arrive rarement pour quelqu’un de maintenir sa pertinence à travers un contact comme celui-là.

Swizz Beatz a également félicité sa femme pour cet accomplissement. « Félicitations mon amour, c’est une grande grande grande nouvelle et vous le méritez au MAX ! 20 ans de grandeur ! des moments marquants et inoubliables ! J’aime que tu aies cette liberté à ce moment de ta vie c’est rare !!!!” il a écrit.

Le dernier album d’Alicia sous RCA/Sony, KEYS, est sorti le 10 décembre et présentait des collaborations avec Lil Wayne, Pusha T, Swae Lee, Khalid et bien d’autres.