Alicia Keys et Swizz Beatz célèbrent leur 11e anniversaire ensemble (!!!!), ce qui est évidemment une grosse affaire et mérite très certainement un article sur votre ancienne grille. Alicia a sauté sur Instagram au cours du week-end pour célébrer la journée et a appelé Swizz son âme sœur dans un message doux, en disant « Âmes sœurs, plus profondes que les âmes sœurs, flammes jumelles, un tremblement de terre existentiel, miroir de mes âmes, tout cela est bon mais toujours pas assez fort pour décris notre précieux, précieux amour !! Joyeux anniversaire mon amour ! Woooooooowwwwwwww ça va de mieux en mieux !! 👑👑👑 Je nous célèbre, honore et respecte profondément !!

Oh, et Swizz a posté un tas de moments mignons de leur relation au cas où vous voudriez que des vibrations se manifestent dans votre propre vie :

Il a également écrit “Wow c’est officiellement 11 ans aujourd’hui Merci pour tout votre amour et au-delà 🌹 Votre amour est la clé de ma vie Joyeux anniversaire Mme Dean je vous aime🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 “

Pour rappel, Alicia et Swizz se connaissent depuis l’adolescence, mais les choses n’ont pas toujours été romantiques. « Honnêtement, je ne l’aimais pas vraiment beaucoup. Je pensais qu’il était trop ostentatoire », a déclaré Alicia dans une interview avec Marie Claire UK. « Swizz aura la voiture la plus rapide, les plus gros bijoux, la veste la plus bruyante – tout avec lui est vraiment exagéré. J’avais l’habitude de le voir et de penser, il est tellement ennuyeux. “

Les choses ont changé après un voyage en Egypte où ils ont travaillé ensemble sur la musique. Comme l’a dit Alicia : « Je me suis battu bec et ongles. Pourquoi devrais-je travailler avec lui ? Finalement, nous l’avons fait et nous nous sommes bien amusés parce que devinez quoi? On a fait de la musique en 10 minutes.”

La perfection. Joyeux anniversaire à ces flammes jumelles !

