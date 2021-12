Alicia Keys présente Keys, son double album avec des reprises « Originals » et « Unlocked »

Le nouvel album de l’artiste américain est composé de deux versions : Originals -une collection de nouvelles chansons- et Unlocked -avec des samples et une production de Mike WiLL Made-It-.

À l’occasion de l’année anniversaire de la sortie de son album Songs in A Minor, l’album qui a fait d’elle l’artiste emblématique qu’elle est aujourd’hui, et suite au single d’avancement « Best of Me », Alicia Keys présente une grande œuvre : un double album intitulé Keys . . .

Keys propose d’une part la version Originals, avec une collection de nouvelles chansons qui montrent le son innovant d’Alicia. D’autre part, dans la version Unlocked, Alicia échantillonne les « Originals » avec l’aide du producteur primé aux GRAMMY® Mike WiLL Made-It.

Cette sortie est accompagnée du clip vidéo officiel de « Old Memories », réalisé par Sylvia M. Zakhary et Sing J Lee.

Alicia dit de son nouvel album KEYS : « C’est mon projet préféré jusqu’à présent ! C’est ma nouvelle voie et je la conduis déjà. J’aime les deux côtés, c’est comme un samedi et un dimanche. Vous allez adorer cette musique ! »

Les 26 chansons des albums présentent des collaborations avec Khalid et Lucky Daye sur « Come For Me » (Unlocked), Lil Wayne sur « Nat King Cole » (Unlocked), Brandi Carlile sur « Paper Flowers » (Originals), Pusha T dans » Abondant » (Originals) et Swae Lee dans « LALA » (Débloqué).

Avant la sortie de Keys, Alicia a accueilli les fans dans son monde à travers la série documentaire en quatre parties de YouTube Originals, Noted: Alicia Keys The Untold Stories, où elle a partagé son parcours d’une star jeune et vulnérable, à une femme, artiste et mère avec autonomie.

On vous laisse le lien pour que vous l’écoutiez : https://youtu.be/XuZc9tRFbQ8