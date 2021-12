Alicia Machado avoue qu’elle partage son lit avec un nouveau partenaire et ce n’est pas Roberto Romano

.

Alicia Machado a fêté ses 45 ans en grand, entourée de ses proches et profitant d’une nouvelle étape de sa vie après être devenue la gagnante de l’émission de téléréalité Telemundo La Casa de los Famosos. L’ancienne Miss Univers a reçu d’innombrables messages de salutations de ses followers et, bien sûr, aussi de son petit ami Roberto Romano.

Curieusement, ce n’est pas avec Romano que le Vénézuélien a terminé la nuit. Malgré le fait que son petit ami a crié sur les toits qu’il l’aimait, avec un message romantique qu’il a téléchargé sur son compte Instagram officiel, qui a volé l’amour et l’attention de l’ancienne Miss Univers pendant la journée en était une autre.

« Joyeux anniversaire. Je t’aime @machadooficial », a écrit Romano, 59 ans, pour divertir sa copine et montrer son amour sur les réseaux sociaux. Avant quoi celui-ci a rapidement répondu par un « Merci mille amours ».

Plus tard, lorsque Machado a téléchargé une photo sur Instagram de lui-même en se souhaitant un joyeux anniversaire, son petit ami a écrit « La plus belle fille d’anniversaire ».

Cependant, la présence de l’acteur au dîner avec lequel ses amis et sa famille ont célébré Machado et lui ont chanté, n’a pas été enregistrée dans les vidéos et les photos que la Vénézuélienne a téléchargées sur ses réseaux sociaux.

Cependant, tout au long de la soirée, Machado était très animé et joyeux, chantant et remerciant les innombrables expressions d’affection. À la fin de la journée, déjà dans l’intimité de sa chambre, il a mis en ligne une publication révélatrice dans laquelle il indiquait avec qui il passerait la nuit.

« Mon nouveau compagnon de rêves et d’illusions ! Je me sens pleine et reconnaissante, d’autant plus que le temps ne détermine pas votre tendresse ou votre capacité d’émerveillement. Pour moi, chaque jour sera un nouveau défi et je continuerai de surprendre, d’aimer, d’étonner, d’apprendre et de profiter de cette vie, et je continuerai à dormir avec mes peluches, car même si j’ai grandi, elles savent que j’ai certaines peurs comme la même fille d’hier », a-t-il écrit en publiant une photo allongée sur son lit et serrant dans ses bras son nouveau colocataire – un énorme ours en peluche blanc.

La tendresse que la poupée lui a causée a été instantanée lorsqu’il l’a reçue en cadeau, et tout a été enregistré dans une vidéo qu’il a téléchargée et qui montre le moment où il arrive à son dîner d’anniversaire et commence à voir tous les cadeaux.

« Regarde comme c’est mignon, je vais dormir avec cette poupée », a-t-il dit dès qu’il l’a vu. Plus tard, la Vénézuélienne a mis en ligne un résumé vidéo de sa célébration et Romano n’apparaît sur aucune image. Qui apparaît avec la fille d’anniversaire est sa fille Dinorah Valentina, 13 ans, qui a partagé des moments heureux avec sa mère. Que Romano soit présent ou non reste un mystère.