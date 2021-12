Alicia Machado confirme la romance et ses fans s’inquiètent

.

Alicia Machado traverse une excellente période tant dans son travail que dans sa vie personnelle. Elle a été couronnée gagnante de la célèbre émission de téléréalité Telemundo La Casa de los Famosos, et non seulement elle a remporté un prix en dollars, mais elle a aussi quitté le confinement avec un nouveau partenaire.

L’ancienne Miss Univers est amoureuse de Roberto Romano, son partenaire de confinement depuis trois mois, et n’a tenté de cacher sa relation à personne.

Pour l’action de grâce, elle a participé à un dîner spécial dans une maison de retraite, où elle est arrivée accompagnée, pour remercier ses fidèles âgés pour tout l’amour et le soutien qu’ils lui ont apportés. À l’occasion, Machado servait les grands-parents avec beaucoup d’affection et était ému aux larmes, mais le premier plat de dinde qu’il a servi était pour son bien-aimé Roberto Romano.

Regardez la vidéo :

Pour sa part, dans une publication téléchargée sur son Instagram la semaine dernière, l’ancien gardien de but de hockey sur glace de 32 ans a clairement indiqué qu’il était heureux d’avoir vu à quel point sa vie avait changé après avoir participé à l’émission de téléréalité Telemundo.

« Il est vrai que les choses arrivent pour une raison, et je le dis parce que ce dernier projet auquel j’ai eu l’honneur de participer #lacasadelosfamosos @telemundo @telemundorealities, est venu changer ma vie dans tous les sens. Cela a été la chose la plus forte que j’ai vécue dans ma vie, être isolé du monde extérieur et vivre avec des étrangers n’est pas une chose facile, mais en même temps c’était ce dont j’avais besoin pour pouvoir revenir à moi, à mon centre , me faire confiance, croire en moi, et savoir que tout se passe dans cette vie, le bon et le mauvais. N’oubliez pas qu’après la tempête vient le calme. Et rien… Je suis très heureux de ces changements positifs dans ma vie », a-t-il écrit.

Au cours de ce week-end, l’endroit que le couple de tourtereaux a choisi pour crier au monde qu’ils sont ensemble était une plage, pour autant qu’ils allaient se détendre. « Les destins des amants coïncideront toujours dans le temps et dans l’espace. Ne mettez pas trop d’esprit dans la vie et laissez-vous aller ! Dimanche béni ! », a écrit l’ancienne reine de beauté à côté d’une photo mise en ligne des deux très embrassées.

Romano a immédiatement répondu au message avec un commentaire pour compléter quel poète. « Et ainsi coulez, là où personne ne peut aller ! », a-t-il écrit, montrant que les deux sont sur la même longueur d’onde.

Et tandis que Machado, 45 ans, circule dans les réseaux amoureux, nombre de ses followers se montrent inquiets, puisqu’ils ne veulent pas voir leur reine souffrir.

« Nooon ! Eh bien, chacun, vous saurez avec qui dépenser votre prix. Roberto ne veut que $ ”,“ Alicia ne peux-tu pas être seule pendant un moment? Ce mec ne t’aime pas. Ouvrez les yeux ”,“ J’espère que vous vous remettrez rapidement de ce petit plaisir que vous vous donnez ”,“ Vous méritez quelqu’un de mieux, j’espère que vous ne le gardez pas ”.

« Amoureux? Par Dieu, il a dit qu’il ne t’aborde que parce que ça lui convient dans sa carrière hahaha », » Dépenser le prix pour suggérer maman « , et » Exemple que des femmes comme toi @machadooficial s’accrochent à ceux qui les traitent mal ! « , ont été certaines des commentaires laissés par ses followers. Est-ce le vrai amour ?