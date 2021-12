Alicia Machado confirme qu’elle est célibataire

. Alicia Machado

Alicia Machado a quitté l’émission de téléréalité La Casa de los Famosos avec un prix de 200 000 $ et un nouveau petit ami, l’ancien joueur de hockey de 59 ans Roberto Romano. C’est l’ancienne Miss Univers qui a confirmé la relation avec un post sur son Instagram où les deux apparaissent enlacées sur la plage. Cependant, tout indique que peu de temps après la romance aurait pris fin.

L’ancienne Miss Univers qui vient d’avoir 45 ans a clairement indiqué dans son dernier post Instagram qu’elle était heureuse de sa vie et qu’elle n’avait plus de partenaire.

« La véritable autonomisation des femmes réside dans nos actions plus que dans nos paroles. Savoir discerner ce que l’on veut et ce dont on a besoin dans sa vie est déterminant. Attention 2022 que j’aille avec tout, plus sûre de moi que jamais, reconnaissante de l’amour de mon public, célibataire, au cœur blindé et vacciné. Que rien ne nous arrête ! », a-t-elle écrit à côté d’une image où elle apparaît resplendissante dans un costume deux pièces doré qui met en valeur sa silhouette élancée.

La réaction de ses plus de 1,8 million de followers ne s’est pas fait attendre. « Seul! Mieux vaut seul qu’en mauvaise compagnie »,« Jolie et célibataire, bien mieux »,« Célibataire et tu n’as pas besoin de le faire »et« J’espère qu’ils reviendront. Mais, la distance est fatale », étaient certains des messages qu’ils lui ont laissés.

Des rumeurs de rupture ont commencé à retentir lorsque l’acteur n’est pas non plus venu à la fête d’anniversaire que sa famille et ses amis ont organisée pour le Vénézuélien. Bien qu’elle ait été chargée de le justifier en expliquant qu’elle enregistrait un film à Cancun, quelques jours plus tard, des photos de Romano embrassant une autre femme sont apparues, mais il n’a jamais été pleinement confirmé que cela faisait partie du tournage.

La vérité est qu’aucun n’a été mentionné à nouveau sur les réseaux sociaux. Romano, pour sa part, s’est chargé de poster des selfies montrant son torse nu et réfléchissant à la vie.

« Coulez comme de l’eau et adaptez-vous avec grâce aux changements. La vie en est une séquence sans fin », a-t-il écrit dans l’une des nombreuses publications similaires.

Alors que Machado a partagé ses voyages pour le travail et les événements auxquels il a assisté, qu’il a appréciés avec sa fille Dinorah Valentina, 13 ans. « Prêt à profiter et à travailler. Ma meilleure compagne d’aventure : ma jolie fille », a-t-il écrit.

La nouvelle de la rupture a soulagé de nombreux admirateurs de Machado, qui n’ont pas salué les véritables intentions de Romano d’être avec elle. « » Nooon ! Eh bien, chacun, vous saurez avec qui dépenser votre prix. Roberto ne veut que $ ”,“ Alicia ne peux-tu pas être seule pendant un moment? Ce mec ne t’aime pas. Ouvrez les yeux « , » J’espère que vous vous remettrez rapidement de ce petit plaisir que vous vous donnez « , » Vous méritez quelqu’un de mieux, j’espère que vous ne le gardez pas « , étaient quelques-uns des commentaires laissés par ses followers lorsqu’il a annoncé son romance avec Romano.

A en juger par les images, le retour au célibat rend heureux et radieux le vainqueur de La Casa de los Famosos.