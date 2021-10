Alicia Machado critique Marjorie de Sousa

.

La tension monte sur l’émission de téléréalité de Telemundo « La Casa de los Famosos ». Et c’est que le rejet ressenti par l’ancienne reine de beauté vénézuélienne Alicia Machado contre l’actrice et mannequin vénézuélienne Marjorie De Sousa est devenu évident.

Au cours d’une conversation qu’il a eue avec une autre participante à l’émission de téléréalité Cristina Eustace, Machado a sévèrement critiqué De Sousa pour ne pas avoir autorisé son ancien partenaire et père de son fils Matías, le mannequin et acteur argentin Julián Gil, à rendre visite régulièrement au petit garçon.

« On ne peut pas enlever à un fils le droit d’avoir son père, peu importe comment est le père. Et l’histoire que je connais, parce que je suis un ami de l’autre partie, plus les fins que l’on noue et la trajectoire que je connais de cette dame, c’est que c’est soit avec moi, soit avec personne. Elle s’est procuré un gars avec de l’argent et du pouvoir qui est celui qui a payé tous les avocats et qui l’a aidée à faire le sale boulot au père de l’enfant », a déclaré Machado, 44 ​​ans.

L’ancienne Miss Univers a décrit De Sousa, 41 ans, comme une « bassesse ». « Tout comme pour moi, la plus grande bassesse qu’un homme puisse faire est de battre une femme, pour moi la plus grande bassesse qu’une femme puisse faire est d’essayer de manipuler ou de détenir un homme de force avec un enfant. Dans ma vie, je mettrais ma fille dans ces circonstances. Pour ne pas vouloir que le gars marche sur sa maison, tu ne le vois pas dans ma maison ou la tienne, tu le vois dans un centre commercial. Il ne se peut pas que ton idolâtrie te rende malade comme ça, parce que c’est ce qu’elle a », a-t-il ajouté avec agacement.

Après avoir critiqué le modèle, Machado s’est montré indifférent à la façon dont ses déclarations pourraient tomber sur le Vénézuélien. « Totalement, elle me déteste », a-t-il souligné.

Vidéo : Machado attaque Marjorie de Sousa

Julián Gil parle de son fils

En octobre de l’année dernière, Julián Gil, 51 ans, a perdu l’autorité parentale sur son fils Matías, après qu’un juge se soit prononcé contre lui dans le cadre du processus judiciaire qu’il a maintenu pendant trois ans avec De Sousa devant les tribunaux mexicains. « S’il y a quelque chose de ferme. « Ce n’est pas la même chose de perdre l’autorité parentale car elle est manifestement volée. » Les amis de la presse recherchent le dossier Julián Gil », avait-il publié sur son compte Instagram à l’époque.

En janvier dernier, l’Argentin a publié un message sincère sur son compte Instagram dédié à l’anniversaire de son fils, dont ils sont décédés. « Joyeux anniversaire Mata. Beaucoup de bénédictions fils, 4 ans.