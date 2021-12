Alicia Machado dit au revoir à l’année avec un nouvel amour

.

Sans aucun doute, 2021 restera dans la mémoire d’Alicia Machado comme une grande année. L’ancienne Miss Univers a connu une véritable renaissance professionnelle et personnelle, en grande partie grâce à son triomphe dans l’émission de téléréalité Telemundo « La Casa de los Celebritas ».

Même si, amoureux, il n’a pas eu la meilleure des chances, et l’illusion de la romance passionnée avec son compagnon de prison, Roberto Romano, 32 ans, est rapidement décédé, le Vénézuélien, 45 ans, est plein et profite d’un nouvel amour, qui non seulement vous offre paix et tranquillité, mais aussi beauté et santé.

Il s’agit de son amour pour le sport, qui fait déjà partie de sa vie, et tout indique qu’elle n’a plus l’intention de le quitter, encore moins maintenant que sa discipline et ses efforts l’ont avec le corps d’une véritable Miss Univers.

« Mon peuple, nous continuons à nous entraîner avec tout ! Cette #2022 sera l’une des nombreuses bénédictions pour tous, ayez confiance ! Mon entraîneur numéro un @orlandomonterrosafit », a-t-il écrit à côté d’une vidéo qu’il a partagée sur son Instagram où il est vu en action avec son entraîneur personnel enthousiaste.

Les commentaires de ses followers ont été immédiats et l’ont rapidement remplie d’éloges, tant elle que son bel entraîneur.

« Tu es tellement divin Ali, avec ce coach tout le monde est motivé hahahaha omg », « Avec ce coach imposant je dis à tout le monde ouiiii », « Tu es dans ton meilleur moment @machadooficial physiquement et mentalement, et tu nous transmets ça, nous Je t’aime et non nous lâchons ta main. Tes fans sont toujours fidèles et avec toi vers une année 2022 pleine de bonnes ondes », « Chaque jour plus belle ma belle reine ! Je veux un coach comme ça ! Laisse-le s’occuper de tout mon corps et mets-moi avec un super corps « , » Comme c’est beau, Alicia a retrouvé son corps 906090, comme lorsqu’elle a remporté les Miss Venezuela et Miss Univers. C’est aussi beau qu’à cette occasion. Vas-y Alicia et deviens les vagues de l’univers miss », étaient certains des commentaires.

La reine de beauté est si comblée qu’elle a été chargée de partager sa sagesse et sa façon de voir la vie avec ses followers, en envoyant des messages positifs d’amour-propre et d’épanouissement personnel.

« Lorsque vous vous détachez du mensonge et que vous vous rapprochez de vos valeurs, vous trouvez presque toujours les réponses à vos doutes, vous trouvez le chemin que vous devez suivre. Il n’y a pas de genre lorsque les désirs se rejoignent et que la volonté vient de votre amour-propre et de votre foi en vos rêves. Croyez en vous, car personne ne le fera mieux que vous », a-t-il écrit, réalisant à quel point il est heureux.

Ses fidèles fans ne se lassent pas d’exprimer leur admiration et leur soutien inconditionnels. « Tu brilles par toi-même, tu n’as besoin de personne qui ne t’offre pas l’amour propre et pur qu’une reine mérite », « Nous t’aimons Machado, tu as créé un lien d’affection indestructible pour toi, tes valeurs, ton la force et votre dignité d’être humain vous rendent si spécial que les mots n’ont pas de sens lorsque vous représentez tout le bien de ce que nous recherchons, nous vous adorons @machadooficial, la seule reine incontestée « , et » l’un des plus belles vertus, c’est que vous êtes comme une dame conservatrice qui sauve de nombreuses valeurs et, en même temps, une foi en elle-même qui la rend inébranlable et c’est Dieu qui la rend forte comme un chêne », faisaient partie des messages ils l’ont envoyée.

Et bien qu’elle ne soit pas en couple, force est de constater que la Vénézuélienne n’est pas seule. Sur son Instagram, il a téléchargé des photos où il est vu en train de partager avec des amis et avec sa fille bien-aimée Dinorah Valentina. Cette semaine, il a même eu des retrouvailles très spéciales avec un ancien partenaire de confinement, l’acteur péruvien de 51 ans, Jorge Aravena.

« Est-ce qu’on est comme le couple phare de @telemundo, vous ne trouvez pas ? », a écrit l’ancienne Miss Univers. Alors que l’acteur a également posté la photo sur son réseau social, précisant qu’il avait passé une journée amusante avec son ami.

« Bonjour ! Ici on se met au courant @machadooficial et moi ! Nous n’arrêtons pas de rire, de nous raconter nos expériences, et nous commençons tout juste à parler ! Je pense que ça va durer longtemps aujourd’hui ! Vous la connaissez déjà, elle est très drôle ! Je leur envoie des bisous et des câlins !! », a écrit l’acteur.

Tout indique qu’un grand 2022 s’annonce pour le féroce Vénézuélien.