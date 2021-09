Alicia Machado et son passage chez Master Chef, éliminées de l’émission

in

Les fidèles fans de l’émission culinaire Chef cuisinier Ils sont à jour sur les chapitres et avec la montée en puissance de ce sixième chapitre Nous avons appris que l’éliminée de ce soir était Alicia Machado.

Cependant, de nombreux followers d’Alicia savent parfaitement qu’elle participe actuellement au Telemundo Reality Show, “La Maison des Célèbres” tant de gens étaient presque certains qu’il avait été éliminé du Programme cuisiner pendant un certain temps.

Aujourd’hui nous nous concentrerons sur le départ du Salon et aussi sur la méfiance des internautes sur son départ bien mérité.

Au cas où vous ne le sauriez pas, nous avons appris il y a quelques semaines que plusieurs des membres Master Chef avaient infecté et donc ils ont dû arrêter enregistrements Dans l’émission, cependant, le nom d’Alicia n’a jamais été mentionné.

De plus, à ce moment-là, il est très probable que son expulsion, Eh bien, elle a été invitée dans la célèbre maison grâce au fait qu’elle a été libérée de sa participation à ce programme, elle a donc été l’une des dernières invitées de cette émission de téléréalité.

Sa participation à Master Chef a été mémorable, il a réussi à faire plusieurs très bons plats mais au final il a fini par échouer en ne traitant pas le plat de langue qu’il avait bien touché, laissant une couche de peau qu’il fallait enlever, alors le juge les chefs devaient rendre leur verdict.

En fait, Alicia Machado avait un tablier noir pratiquement chaque semaine, elle était donc très stressée et en colère en disant qu’elle ne pouvait pas supporter un tablier noir de plus et ses souhaits ont été exaucés, mais pas comme elle le souhaitait (monter au balcon).

Voilà un petit résumé du passage d’Alicia Machado à travers cet incroyable programme qui s’est avéré être l’un des meilleurs contenus actuellement à la télévision, plein de drame, de joie et même de quelques larmes de la part des participants et des téléspectateurs.