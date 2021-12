Alicia Machado fait payer pour envoyer des salutations sur Cameo

. Alicia Machado charge l’envoi de salutations

Alicia Machado est toujours dans l’œil du cyclone, car si l’ancienne Miss Univers a des millions de fans à travers le monde qui l’adorent, elle a aussi les yeux rivés sur ceux qui la critiquent à chaque fois qu’elle fait quelque chose qui ne plaît pas à tout le monde.

Et cette fois, profitant peut-être du nouvel élan de notoriété que lui a procuré le fait d’avoir remporté l’émission de téléréalité « La casa de los célébrités », sur Telemundo, l’ancienne reine de beauté a choisi de monétiser sa popularité auprès des fans.

Désormais, Alicia Machado facturera 60 $ pour chaque message personnalisé qu’elle enverra à ceux qui demandent un salut, via la société Cameo, un site célèbre pour commercialiser des vidéos de célébrités vendues comme des petits pains parmi les adeptes des stars.

L’annonce a été faite par Alicia elle-même, à travers un clip partagé sur son compte Instagram, qui cumule déjà plus de 80 mille vues en quelques heures, et où, souriante et très détendue, elle invite ses fans à acheter ses salutations.

« Bonjour, mes belles personnes, à partir d’aujourd’hui, je suis exclusivement sur cameo.com pour l’Amérique latine. Recevez ces messages personnalisés que vous voulez tant de moi, bisous ».

Le message de la Vénézuélienne a immédiatement déclenché des réactions de toutes sortes parmi ses fans, et beaucoup sont venus lui reprocher de faire payer si cher un message qui, selon eux, devrait être gratuit ou à faible coût, surtout en temps de pandémie. Le coût de chaque message, en quelques secondes seulement, équivaut à une demi-journée de salaire pour des millions de travailleurs aux États-Unis qui gagnent le salaire minimum et une semaine de revenu dans les pays d’Amérique latine.

Alicia Machado est la reine incontestée de La Casa de los Famosos | Noticias Telemundo Vidéo officielle de Noticias Telemundo. Avec 40 millions de votes en sa faveur, l’actrice Alicia Machado est devenue la gagnante de l’émission de téléréalité et a remporté le prix de 200 000 $. Regardez leur réaction quand ils le découvrent. Téléchargez notre application : telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS : bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo est un important fournisseur d’informations pour les hispaniques… 2021-11-16T14 : 23 : 20Z

« 60 $ pour un bonjour ? C’est trop « , » Comme c’est stupide de payer pour qu’un simple mortel vous envoie un salut « , » Elle vient de gagner 200 000 $ à la Maison des Célèbres et maintenant elle veut obtenir l’argent de ceux d’entre nous qui votent pour elle… Ça n’en vaut pas la peine », étaient quelques-uns des commentaires que l’annonce du Machado a reçus dans les réseaux.

Un autre fan agacé a dit avec ironie : « Il y aura des phrases comme ‘Plus faux qu’un pistolet mariachi ? ”.

Alicia Machado révèle comment ‘La Casa de los Famosos’ a gagné | Noticias Telemundo Vidéo officielle de Noticias Telemundo. Douze semaines après le début de l’émission de téléréalité, l’ancienne Miss Univers vénézuélienne a célébré la victoire avec émotion. Dans ses remerciements, il a rappelé que les Latinos aux États-Unis « sont la force la plus puissante du pays ». Téléchargez notre application : telemundo.app.link/8005Db9UP6 ABONNEZ-VOUS : bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo est l’un des principaux fournisseurs d’informations pour… 2021-11-17T01: 34: 22Z

Mais tout le monde n’était pas en colère. Les fans les plus fidèles de l’ancienne Miss Univers sont venus à sa défense et ont assuré qu’il s’agissait également d’un moyen valable pour les célébrités de gagner de l’argent.

« Évidemment, quelqu’un lui a donné l’idée de monétiser, après tant de votes et de nouveaux fans, Paulina Rubio le fait depuis l’année dernière. Apparemment, c’est une nouvelle modalité. Tant mieux pour elle, salutations 🖖 », a commenté un adepte de l’ex-reine. « D’accord, j’aime ça !! mais tu peux faire des salutations en chantant 😏 Je m’ennuie de t’entendre chanter en LCDLF » et « Profite de ton beau moment et que Dieu illumine ton chemin », disaient les autres.

Miss Univers 1996 – Alicia Machado (VENEZUELA) Miss Venezuela-Univers 1996 – Alicia Machado2008-01-27T00 : 58 : 07Z

Dites-nous ce que vous pensez qu’Alicia Machado facture ses salutations.

Ici, vous pouvez en savoir plus sur la façon d’acheter votre message.