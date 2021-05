Alicia Machado fait ses débuts en tant qu’animatrice – El Sol de México

Whats up Alicia, est le premier programme de la carrière d’Alicia Machado en tant qu’animatrice qui lance la première saison avec 12 émissions pour le réseau Venevisión, prenant la célébrité et la paysanne Gaby Spanic comme sa marraine.

«C’est un rêve que je chéris depuis longtemps, depuis quand je voulais avoir mon propre programme, mener des conversations intimes dans une interview c’est comme ça que vous voulez qu’ils le fassent pour vous. Et avec le plus que je suis aussi la productrice exécutive et que je l’enregistre en direct avec trois caméras au format cinématographique », rapporte-t-elle.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google News

L’émission, dont le premier chapitre a été présenté hier à la télévision par Venevisión (Venezuela), n’accueillera pas seulement les personnalités de l’émission, également des célébrités culturelles, sportives, de la mode et autres qui se sont distinguées dans leur carrière pour leur contribution à la société.

«Je déshabillerai l’âme des personnalités du monde du divertissement, de la culture et de la mode, à travers une conversation agréable, chaleureuse, authentique et franche qui permettra au public de connaître en profondeur la vie et les aspects qu’ils ont ignorés et même leurs passages controversés de les célébrités qui sont apparues et qui sont de grandes stars internationales », réaffirme-t-il dans le discours.